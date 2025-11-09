Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Siêu bão Fung wong mạnh lên cấp siêu bão, đang hướng vào Biển Đông
Video Thời sự

Phan Hậu
Phan Hậu
09/11/2025 16:20 GMT+7

Bão Fung wong đã mạnh lên cấp siêu bão, cường độ bão ở cấp 15 - 16, đang di chuyển nhanh hướng vào Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cơn bão Fung wong ở vùng biển Philippines đã mạnh lên đầu cấp siêu bão. Lúc 13 giờ hôm nay 9.11, vị trí tâm siêu bão Fung wong ở vào khoảng 14,8 độ vĩ bắc và 123,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 - 16, tương đương tốc độ từ 167 - 201 km/giờ, giật trên cấp 17.

Siêu bão Fung wong đang di chuyển rất nhanh, theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ, hướng vào Biển Đông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, sau khi đi vào vùng biển phía đông nam đảo Luzon (Philippines), siêu bão Fung wong sẽ ma sát với địa hình, gặp điều kiện môi trường không thuận lợi, nhiều khả năng bão suy giảm về cường độ trước khi tiến vào Biển Đông trong sáng 10.11, là cơn bão số 14 trong năm nay.

Dự báo đến 13 giờ ngày mai 10.11, siêu bão Fung wong suy yếu xuống cường độ gió cấp 13, giật cấp 16. Lúc này, tâm bão ở vị trí 17,1 độ vĩ bắc và 118,7 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông.

Đến 13 giờ ngày 11.11, tâm bão ở vị trí 19,4 độ vĩ bắc và 117,7 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông. Cường độ bão vẫn duy trì cấp 13, giật cấp 16.

