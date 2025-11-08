Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão Fung wong đang hoạt động trong một môi trường rất thuận lợi với nhiệt độ mặt nước biển cao từ 29 - 30 độ C, độ đứt gió thẳng đứng thấp…

Siêu bão Fung wong (bão số 14) có điểm gì bất thường?

Dự báo, cường độ bão sẽ tiếp tục mạnh lên và trong sáng mai 9.11 có khả năng đạt đến cấp siêu bão.

Tuy nhiên, khi đi vào gần vùng biển phía đông nam đảo Luzon (Philippines) gặp điều kiện môi trường không thuận lợi nên bão nhiều khả năng suy giảm về cường độ.

Dự báo khoảng sáng 10.11, bão Fung wong có khả năng di chuyển vào vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông, cường độ cấp 13, giật cấp 16. Đây sẽ là cơn bão số 14 trên Biển Đông trong năm nay.

Khi đi vào Biển Đông, nhánh áp cận nhiệt đới ở phía bắc (dòng dẫn đường cho bão di chuyển) suy yếu về cường độ và mở rộng hơn về phía nam của cơn bão.

Theo đó, bão có xu hướng di chuyển lệch về phía bắc nhiều hơn. Khi đi lên vĩ độ cao hơn, bão sẽ đi vào dòng dẫn đường của đới gió tây trên cao nên nhiều khả năng đổi hướng theo hướng đông bắc và đi ra khỏi Biển Đông.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thông thường, vào cuối mùa, các cơn bão thường di chuyển theo hướng tây, thậm chí là tây tây nam và đổ bộ vào các tỉnh phía nam miền Trung. Tuy nhiên, bão Fung wong lại di chuyển lên phía bắc và đi ra ngoài, đây chính là điểm bất thường của cơn bão này.