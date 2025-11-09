Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bão Fung wong giật trên cấp 17 gần Philippines, mạnh lên siêu bão trong ngày 9.11
Video Thời sự

Bão Fung wong giật trên cấp 17 gần Philippines, mạnh lên siêu bão trong ngày 9.11

Phan Hậu
Phan Hậu
09/11/2025 08:50 GMT+7

Cường độ cơn bão Fung wong đang ở cấp 15, tương đương sức gió từ 167 - 183 km/giờ. Dự báo trong ngày 9.11.2025, bão Fung wong sẽ mạnh lên thành siêu bão (với sức gió mạnh cấp 16) và đang di chuyển với tốc độ rất nhanh, hướng vào Biển Đông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 1 giờ sáng ngày 9.11, vị trí tâm cơn bão Fung wong ở vào khoảng 13,7 độ vĩ bắc và 126,4 độ kinh đông. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất đạt cấp 15, tương đương tốc độ từ 167 - 183 km/giờ, giật trên cấp 17. Hiện nay, bão Fung wong di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ rất nhanh khoảng 30 km/giờ.

Bão Fung wong giật trên cấp 17 gần Philippines, mạnh lên siêu bão trong ngày 9.11

So sánh với ngày hôm qua 8.11, bão Fung wong đã mạnh lên 2 cấp, do cơn bão này đi vào môi trường rất thuận lợi với nhiệt độ mặt nước biển cao từ 29 - 30 độ C, độ đứt gió thẳng đứng thấp... khiến bão được tiếp thêm nhiều năng lượng để mạnh lên.

Dự báo trong hôm nay, bão Fung wong mạnh lên siêu bão. Sau đó, khi đi vào vùng biển phía đông nam đảo Luzon (Philippines) gặp điều kiện môi trường không thuận lợi nên bão nhiều khả năng suy giảm về cường độ.

Đến 1 giờ sáng mai 10.11, tâm bão Fung wong ở vị trí khoảng 16,3 độ vĩ bắc và 102,5 độ kinh đông, cường độ bão giảm xuống cấp 14, giật cấp 16. Dự báo trong sáng mai, bão Fung wong đi vào Biển Đông, là cơn bão số 14 trong năm nay. Khi vào Biển Đông, bão Fung wong vẫn duy trì cường độ mạnh, gió cấp 13, giật cấp 16.

Dự báo hôm nay bão Fung wong mạnh lên siêu bão, sáng mai đi vào Biển Đông- Ảnh 1.

Dự báo hôm nay bão Fung wong mạnh lên siêu bão

ẢNH: NCHMF

Chủ động ứng phó với bão Fung wong

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của bão Fung wong, trong hôm nay vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 10. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - 13, giật cấp 16. Sóng biển cao 4 - 6 m, sau tăng lên 6 - 8 m, vùng gần tâm bão sóng cao 8 - 10 m, biển động dữ dội.

Trong khoảng ngày 10 - 12.11, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió bão mạnh cấp 11 - 13, giật cấp 16, sóng biển cao 8 - 10 m. Biển động dữ dội. Theo đó, toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trước đó, chiều 8.11, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã có văn bản gửi 5 bộ: Công an, Quốc phòng, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao và 13 tỉnh, thành phố ven biển, gồm: Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai đề nghị chủ động, sẵn sàng ứng phó bão Fung wong sẽ đi vào Biển Đông.

Siêu bão Fung wong (bão số 14) có điểm gì bất thường?

Siêu bão Fung wong (bão số 14) có điểm gì bất thường?

Vào cuối mùa, các cơn bão thường di chuyển theo hướng tây, thậm chí là tây tây nam và đổ bộ vào các tỉnh phía nam miền Trung. Tuy nhiên, bão Fung wong lại di chuyển lên phía bắc và đi ra ngoài, đây chính là điểm bất thường của cơn bão này.

