Thời sự Dân sinh

Bão Fung wong sẽ mạnh lên siêu bão, 5 bộ và 13 tỉnh chủ động ứng phó

Phan Hậu
Phan Hậu
08/11/2025 19:48 GMT+7

Dự báo trong ngày mai 9.11, bão Fung wong sẽ mạnh lên siêu bão, cường độ gió mạnh cấp 16. Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu 5 bộ và 13 tỉnh, thành phố chủ động ứng phó bão gần Biển Đông.

Chiều 8.11, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký văn bản gửi 5 bộ: Công an, Quốc phòng, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao và 13 tỉnh, thành phố ven biển, gồm: Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai, đề nghị sẵn sàng ứng phó cơn bão Fung wong gần Biển Đông.

Bão Fung wong sẽ mạnh lên siêu bão, 5 bộ và 13 tỉnh chủ động ứng phó- Ảnh 1.

Dự báo sáng 10.11, bão Fung wong đi vào Biển Đông, là cơn bão số 14 trong năm nay

ẢNH: NCHMF

Lúc 13 giờ hôm nay, tâm bão ở vào khoảng 12,8 độ vĩ bắc và 130,6 độ kinh đông, sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 16. Bão đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 30 km/giờ. 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão Fung wong đang hoạt động trong một môi trường rất thuận lợi với nhiệt độ mặt nước biển cao từ 29 - 30 độ C, độ đứt gió thẳng đứng thấp… 

Dự báo ngày mai 9.11, bão Fung wong mạnh lên siêu bão. Đến sáng 10.11, bão đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 14 trong năm nay.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 12, giật cấp 14 - 15, sóng biển cao 3 - 5 m, sau tăng lên 6 - 8 m. Biển động dữ dội.

Khoảng ngày 10 - 12.11, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió bão mạnh cấp 11 - 13, giật cấp 16, sóng biển cao 8 - 10 m. Biển động dữ dội.

Để chủ động ứng phó bão Fung wong gần Biển Đông, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão.

Các địa phương phải thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia cũng đề nghị các bộ, ngành và địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Dự báo thời điểm bão Fung wong mạnh lên thành siêu bão

Dự báo thời điểm bão Fung wong mạnh lên thành siêu bão

Cơn bão Fung wong đang ở trong vùng biển có nhiều yếu tố thuận lợi để mạnh lên thành siêu bão. Dự báo sáng 10.11, bão Fung wong đi vào Biển Đông, là cơn bão số 14 trong năm nay.

