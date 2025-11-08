Dự báo thời điểm bão Fung wong mạnh lên thành siêu bão

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 13 giờ hôm nay 8.11, tâm bão Fung wong ở vào khoảng 12,8 độ vĩ bắc và 130,6 độ kinh đông. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất cấp 13, tương đương tốc độ từ 134 - 149 km/giờ, giật cấp 16. Bão đang di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 30 km/giờ.

Dự báo đường đi của bão Fung wong ẢNH:NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão Fung wong đang hoạt động trong một môi trường rất thuận lợi với nhiệt độ mặt nước biển cao từ 29 - 30 độ C, độ đứt gió thẳng đứng thấp…

Dự báo, cường độ bão sẽ tiếp tục mạnh lên và trong sáng mai 9.11 có khả năng đạt đến cấp siêu bão.

Tuy nhiên, khi đi vào gần vùng biển phía đông nam đảo Luzon (Philippines) gặp điều kiện môi trường không thuận lợi nên bão nhiều khả năng suy giảm về cường độ.

Dự báo khoảng sáng 10.11, bão Fung wong có khả năng di chuyển vào vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông, cường độ cấp 13, giật cấp 16. Đây sẽ là cơn bão số 14 trên Biển Đông trong năm nay.

Khi đi vào Biển Đông, nhánh áp cận nhiệt đới ở phía bắc (dòng dẫn đường cho bão di chuyển) suy yếu về cường độ và mở rộng hơn về phía nam của cơn bão.

Theo đó, bão có xu hướng di chuyển lệch về phía bắc nhiều hơn. Khi đi lên vĩ độ cao hơn, bão sẽ đi vào dòng dẫn đường của đới gió tây trên cao nên nhiều khả năng đổi hướng theo hướng đông bắc và đi ra khỏi Biển Đông.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thông thường, vào cuối mùa, các cơn bão thường di chuyển theo hướng tây, thậm chí là tây tây nam và đổ bộ vào các tỉnh phía nam miền Trung. Tuy nhiên, bão Fung wong lại di chuyển lên phía bắc và đi ra ngoài, đây chính là điểm bất thường của cơn bão này.

Biển Đông sóng cao 10 m do ảnh hưởng bão Fung wong

Nhận định về tác động của cơn bão, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh tăng cường lệch đông nên ngay từ đêm nay 8.11, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông đã có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9.

Từ đêm mai 9.11, gió trên vùng biển này sẽ mạnh lên cấp 8 - 9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 12, giật cấp 14 - 15. Sóng biển cao 3 - 5 m, sau tăng lên 6 - 8 m, biển động dữ dội.

Dự báo trong các ngày 10 - 12.11, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió bão mạnh cấp 11 - 13, giật cấp 16. Sóng biển cao 8 - 10 m, biển động dữ dội.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc mạnh, gió mạnh và sóng lớn.