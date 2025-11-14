Hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số, hóa đơn điện tử

Tính đến 31.10, tổng số hộ kinh doanh ổn định (bao gồm hộ khoán, hộ kê khai) do Thuế TP.HCM đang quản lý là 364.461 hộ gồm 345.893 hộ khoán và 18.568 hộ kê khai. Trong số hộ khoán có 179.223 hộ doanh thu dưới 200 triệu đồng; 163.571 hộ có doanh thu từ 200 triệu đồng đến 3 tỉ đồng; 3.099 hộ có doanh thu trên 3 tỉ đồng/năm.

Đã có 26.479 HKD đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và trong đó có 20.424 HKD xuất hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền, đạt tỷ lệ 83%. Tỷ lệ HKD có tài khoản thuế điện tử đạt 96%; qua hệ thống etax Mobile đạt 88,5%.

Thuế TP.HCM ký kết với các nhà cung cấp lần 3 để hỗ trợ các giải pháp hỗ trợ HKD chuyển đổi kê khai thuế ẢNH: N.A

Về kết quả thu ngân sách nhà nước, lũy kế trong 10 tháng đầu năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước từ HKD, cá nhân kinh doanh đạt được 9.212 tỉ đồng (tăng 891 tỉ đồng so với cả năm 2024), chiếm hơn 2% so với tổng thu ngân sách của Thuế TP.HCM và tăng 53% so với cùng kỳ năm 2024.

Để triển khai kế hoạch "60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh", trong thời gian qua cơ quan thuế đã thực hiện tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, hướng dẫn thủ tục quy trình nghiệp vụ (1 chạm)… và Thuế TP.HCM đã ký kết với nhiều nhà cung cấp hợp tác chuyển đổi số, triển khai hóa đơn điện tử đối với HKD lần thứ 3.

Tại buổi lễ ký kết, VNPAY cho biết, trong khuôn khổ kế hoạch 60 ngày, VNPAY triển khai gói combo ưu đãi chuyển đổi số toàn diện dành cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Gói ưu đãi được áp dụng miễn phí đến hết năm 2028, bao gồm toàn bộ các dịch vụ thiết yếu phục vụ hoạt động kê khai, quản lý và thanh toán. Cụ thể, doanh nghiệp, hộ kinh doanh được miễn phí sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử VNPAY-Invoice, không giới hạn số lượng hóa đơn phát hành trong suốt thời gian ưu đãi. Hệ thống VNPAY-TV AN hỗ trợ truyền nhận dữ liệu hóa đơn lên cơ quan thuế cũng được cung cấp hoàn toàn miễn phí, không giới hạn số lượt truyền nhận…

VNPAY là một trong những đơn vị cung cấp bộ giải pháp chuyển đổi số toàn diện, hỗ trợ kê khai, quản lý và thanh toán, đồng thời thiết lập kênh hỗ trợ kỹ thuật, tiếp nhận thông tin và giải đáp vướng mắc, đảm bảo doanh nghiệp được đồng hành và hỗ trợ ngay cả sau khi kết thúc chiến dịch. Bộ giải pháp chuyển đổi số toàn diện từ VNPAY tích hợp đầy đủ các công cụ thiết yếu bao gồm VNPAY-Invoice (hóa đơn điện tử) và VNPAY-CA (chữ ký số HSM tự động), giúp doanh nghiệp quản lý hóa đơn, chứng từ một cách nhanh chóng và an toàn. Song song đó, hệ thống thanh toán đa kênh của VNPAY như VNPAY-QR, Cổng thanh toán VNPAY, VNPAY PhonePOS (biến điện thoại thông minh thành máy POS) và VNPAY SmartPOS - hỗ trợ tất cả các loại thẻ quốc tế, ví điện tử và ứng dụng ngân hàng - đáp ứng trọn vẹn nhu cầu thanh toán của khách hàng trong nước và quốc tế.