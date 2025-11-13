Lần đầu tiên TP.HCM hoàn thành chỉ tiêu thuế cả năm sau 10 tháng

Tổng thu trừ dầu, tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, lợi nhuận sau thuế toàn ngành thực hiện 402.902 tỉ đồng, đạt 101% dự toán Chính phủ giao, tăng 18% so cùng kỳ. Đặc biệt, sau giai đoạn hợp nhất, số thu ngân sách duy trì đảm bảo tiến độ, có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Tổng số thu 4 tháng sau hợp nhất thu ngân sách đạt 215.778 tỉ đồng, tương đương bằng số thu 6 tháng đầu năm 2025 trước sáp nhập, tăng 39% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ khu vực kinh tế đạt 109.893 tỉ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

Số thu ngân sách tại TP.HCM trong 10 tháng đầu năm đạt hơn 510.000 tỉ đồng ẢNH: N.A

Báo cáo tại buổi gặp Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chiều 12.11, ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TP.HCM cho biết trong thời gian qua, ngành thuế vừa triển khai công tác sáp nhập cơ quan thuế theo mô hình chính quyền 2 cấp, vừa phải thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách. Đến thời điểm hiện tại, 2 nhiệm vụ nêu trên đã hoàn thành đảm tiến độ và kế hoạch đề ra với kết quả lần đầu tiên thành phố thực hiện hoàn thành ngân sách Chính phủ giao ngay từ tháng 10.

Ngoài công tác tuyên truyền, cơ quan thuế đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, triển khai đồng bộ và mở rộng việc sử dụng hóa đơn điện tử. Đồng thời, khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu lớn để phục vụ phân tích, đánh giá rủi ro, quản lý chặt chẽ lĩnh vực thương mại điện tử và hoạt động kinh doanh trên các nền tảng số, bảo đảm kiểm soát nguồn thu sát thực tế, công bằng và minh bạch. Tăng thu qua công tác kiểm tra thuế 4.784 tỉ đồng, riêng lĩnh vực thương mại điện tử trên 200 tỉ đồng. Hiện nay, cơ quan thuế tại TP.HCM đang tích cực triển khai đề án chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, khi xóa bỏ hộ khoán, phấn đấu đến 20.12 hoàn thành kế hoạch đề ra.

Từ nay đến cuối năm, Thuế TP.HCM sẽ nâng cao hiệu quả quản lý đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh từng bước hình thành thói quen nộp thuế điện tử thuận tiện, minh bạch. Đồng thời tập trung tăng cường quản lý và cưỡng chế nợ thuế, tập trung xử lý, thu hồi dứt điểm các khoản nợ đọng. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt tại các lĩnh vực rủi ro cao như thương mại điện tử, bất động sản, hoàn thuế... Khẩn trương giải quyết dứt điểm hồ sơ hoàn thuế tồn đọng, rà soát, tối ưu hóa quy trình xử lý phản ánh và kiến nghị của người nộp thuế. Tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành với công an, ngân hàng và các sở, ngành nhằm xây dựng mạng lưới giám sát, kiểm soát thất thu một cách đồng bộ, hiệu quả.