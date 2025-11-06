Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Thuế TP.HCM hỗ trợ 364.461 hộ kinh doanh chuyển đổi sang kê khai

Thanh Xuân
Thanh Xuân
06/11/2025 08:23 GMT+7

Thuế TP.HCM đã ký kết thỏa thuận hợp tác với các nhà cung cấp giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi số, triển khai hóa đơn điện tử cho toàn bộ hộ kinh doanh trên địa bàn thực hiện kế hoạch "60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh".

Thuế TP.HCM ký kết với ACB, VNPT chi nhánh TP.HCM, Công ty cổ phần Công nghệ Kiot Viet, Công ty cổ phần Đầu tư Công nghệ và Thương mại Softdreams, Công ty cổ phần Misa, Công ty cổ phần Công nghệ Sapo, Công ty TNHH HĐĐT-M-Invoice - Chi nhánh TP.HCM và 21 đối tác giải pháp có liên quan. Sự kiện ký kết thỏa thuận nhằm triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành đầy đủ và đúng quy định pháp luật các mục tiêu của đề án 3389 "Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán". Tính đến ngày 31.10, tổng số hộ kinh doanh ổn định (bao gồm hộ khoán, hộ kê khai) do Thuế TP.HCM đang quản lý là 364.461 hộ.

Thuế TP.HCM hỗ trợ 364.461 hộ kinh doanh chuyển đổi sang kê khai- Ảnh 1.

Thuế TP.HCM phối hợp với các nhà cung cấp hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo đó, xóa bỏ cơ chế thuế khoán, thay bằng cơ chế tự kê khai, tự nộp dựa trên dữ liệu giao dịch, hóa đơn điện tử và thông tin kết nối với các nền tảng số; thiết lập môi trường kinh doanh bình đẳng giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính thuế cho hộ kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ pháp luật theo đúng tinh thần Nghị quyết số 68. Đồng thời tăng cường cung cấp dịch vụ thuế điện tử, hướng tới áp dụng các mẫu tờ khai điện tử thông minh có gợi ý sẵn dữ liệu doanh thu từ hệ thống hóa đơn, tạo thuận lợi và giảm chi phí tuân thủ cho hộ kinh doanh; tăng cường hỗ trợ và minh bạch trong quản lý thuế, tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển bền vững, đúng định hướng của Chính phủ.

Các đơn vị cung cấp giải pháp cam kết thỏa thuận đồng hành cùng cơ quan thuế trong suốt quá trình triển khai, mang đến giải pháp công nghệ an toàn, tiện lợi, chi phí hợp lý, đồng thời đơn vị cũng cử đội ngũ trực tiếp đến từng hộ kinh doanh để hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn của hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán.

Hộ kinh doanh và ngành thuế cùng 'chạy đua'

Hộ kinh doanh và ngành thuế cùng 'chạy đua'

Không chỉ Cục Thuế lên kế hoạch 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai, các hộ kinh doanh cũng đang chạy đua nước rút để thích ứng với mô hình mới.

