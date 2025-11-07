Tạm giữ chim đà điểu chạy tốc độ cao gây mất an toàn giao thông ở TP.HCM

Chiều 7.11, lãnh đạo UBND phường Bến Cát (TP.HCM) cho biết cơ quan chức năng đã tạm giữ 1 con chim đà điểu chạy rông trên đường NA3 thuộc khu công nghiệp Mỹ Phước 2 gây mất an toàn giao thông và gây nguy hiểm cho người đi đường.

Trước đó, người dân đi lại trên đường NA3 rất kinh ngạc khi phát hiện 1 con chim đà điểu cao gần 2 m, nặng hàng chục ký chạy với tốc độ cao trên đường trong khu công nghiệp và dùng điện thoại quay clip.

Chim đà điểu chạy trong khu công nghiệp ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sau khi được báo, cơ quan chức năng phường Bến Cát tổ chức vây bắt chim đà điểu này đưa về nơi an toàn và tạm giữ để tìm chủ nhân.

Nhiều người dân cho rằng con chim đà điểu này của khu du lịch Đại Nam ở gần đó xổng ra ngoài. Tuy nhiên, trao đổi với PV Thanh Niên qua điện thoại, đại diện khu du lịch Đại Nam cho biết đã kiểm đếm và khẳng định con chim đà điểu này không thuộc sở hữu của đơn vị.

Chim đà điểu có tên khoa học là Struthio camelus có chân và cổ khá dài, nặng từ 90 - 130kg có khả năng chạy với tốc độ trên 65km/giờ; được nuôi nhiều trong các trang trại ở Việt Nam để lấy thịt và trứng.

Ngoài việc nuôi làm cảnh, ở một số khu du lịch cũng sử dụng chim đà điểu để cho khách tham quan cưỡi chạy trong khu vực có hàng rào bảo vệ.