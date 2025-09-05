Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe Khỏe đẹp mỗi ngày

Thịt đà điểu VietOstrich: Dinh dưỡng vượt trội, lựa chọn tối ưu cho người ăn kiêng

Thông tin – dịch vụ
Thông tin – dịch vụ
05/09/2025 08:00 GMT+7

Sau hơn hai thập niên nuôi dưỡng và hoàn thiện kỹ thuật, VietOstrich, thương hiệu thịt đà điểu thuộc Khatoco đã trở thành biểu tượng tiên phong trong ngành chăn nuôi đà điểu tại Việt Nam. VietOstrich mang đến nguồn thịt đà điểu tươi ngon, giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe và đưa sản phẩm Việt vươn tầm quốc tế.

Quy trình chăn nuôi khép kín, chuẩn quốc tế

Mục sở thị 2 trang trại của Khatoco tại P.Ninh Hòa (Khánh Hòa) và Tam Kỳ (Quảng Nam cũ) mới thấy được quy mô và mức độ đầu tư bài bản, cùng đàn đà điểu thương phẩm quy mô khoảng 4.000 con, thuộc hàng top đầu cả nước. Trên diện tích gần 150 ha, các khu chăn nuôi được bố trí khoa học: khu ấp trứng ứng dụng công nghệ điều khiển nhiệt độ, độ ẩm tự động; khu úm con non đảm bảo điều kiện phát triển ổn định; khu nuôi trưởng thành với bãi thả rộng, rào chắn an toàn.

Thịt đà điểu VietOstrich: Dinh dưỡng vượt trội, lựa chọn tối ưu cho người ăn kiêng - Ảnh 1.

Trang trại đà điểu Khatoco

Mỗi cá thể đà điểu đều được gắn thẻ định danh và lưu giữ toàn bộ thông tin từ khi nở đến khi xuất chuồng, giúp quản lý đàn minh bạch, khoa học. Quy trình này cũng cho phép truy xuất nguồn gốc sản phẩm chính xác tới từng con.

Ông Ngô Nhật Bình, Quyền giám đốc Công ty Kinh doanh Đà điểu – Cá sấu Khatoco, khẳng định: "Chúng tôi xác định, để chinh phục thị trường, yếu tố cốt lõi là chất lượng và sự minh bạch. Vì vậy, toàn bộ quy trình từ chăn nuôi, giết mổ đến chế biến đều tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000:2018 và HACCP. Người tiêu dùng hoàn toàn có thể yên tâm rằng mỗi sản phẩm VietOstrich đều an toàn, truy xuất được nguồn gốc và đạt chất lượng cao nhất".

Thịt đà điểu VietOstrich: Dinh dưỡng vượt trội, lựa chọn tối ưu cho người ăn kiêng - Ảnh 2.

Mỗi con đà điểu đều được gắn thẻ định danh để quản lý

Một điểm nhấn quan trọng trong mô hình nuôi đà điểu Khatoco là thân thiện với môi trường. So với chăn nuôi gia súc truyền thống, đà điểu tiêu tốn ít tài nguyên hơn, lượng khí thải nhà kính thấp hơn. Hệ thống xử lý chất thải được đầu tư đồng bộ, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

"Chăn nuôi bền vững là con đường duy nhất để phát triển lâu dài. Đà điểu không chỉ là nguồn thực phẩm lành mạnh mà còn mang lại lợi ích kinh tế cao nhờ khả năng tận dụng triệt để mọi bộ phận. Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện chuỗi giá trị VietOstrich theo hướng xanh, sạch, bền vững, đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu, đưa sản phẩm đà điểu Việt Nam vươn tầm quốc tế", Ông Bình chia sẻ thêm.

Giá trị dinh dưỡng vượt trội, phù hợp người ăn kiêng

Thịt đà điểu VietOstrich chứa hàm lượng protein cao, ít mỡ, cholesterol thấp, giàu sắt và vitamin, phù hợp cho nhiều đối tượng, đặc biệt là trẻ em, người cao tuổi, người ăn kiêng hoặc cần chế độ dinh dưỡng lành mạnh. Các sản phẩm đa dạng từ fillet, đùi, gân, dạ dày đến chả, khô, steak, BBQ… giúp người nội trợ dễ dàng chế biến nhiều món ăn hấp dẫn.

Thịt đà điểu VietOstrich: Dinh dưỡng vượt trội, lựa chọn tối ưu cho người ăn kiêng - Ảnh 3.

Món ăn từ thịt đà điểu VietOstrich

So với nhiều loại thịt đỏ khác, thịt đà điểu VietOstrich có ưu thế rõ rệt: trong 100g thịt chỉ chứa 0,52g chất béo và 26,02mg cholesterol, thấp hơn nhiều so với thịt bò hay thịt lợn. Bù lại, thịt giàu protein, vitamin B12, vitamin E và nhiều khoáng chất thiết yếu như sắt, kẽm.

Chị Nguyễn Thị Mai (35 tuổi, trú P.Nam Nha Trang, Khánh Hòa), khách hàng thường xuyên mua thịt đà điểu tại cửa hàng VietOstrich trên đường Nguyễn Thị Định, chia sẻ: "Tôi chọn thịt đà điểu vì nó ít mỡ, giàu dinh dưỡng. Trẻ con trong nhà cũng rất thích vì thịt mềm, không hôi. Quan trọng là tôi biết rõ nguồn gốc, quy trình nuôi sạch, nên hoàn toàn yên tâm".

Thịt đà điểu VietOstrich: Dinh dưỡng vượt trội, lựa chọn tối ưu cho người ăn kiêng - Ảnh 4.

Thịt đà điểu VietOstrich phù hợp với chế độ dinh dưỡng của các thành viên trong gia đình

Còn anh Lê Quang Huy (42 tuổi, huấn luyện viên thể hình tại TP.HCM) đánh giá: "Với người tập luyện như tôi, thịt đà điểu là nguồn protein chất lượng cao, lại ít chất béo, giúp duy trì cơ bắp mà không tăng mỡ. Tôi đã thử nhiều loại thịt nhưng VietOstrich giữ được độ tươi và vị ngon rất đặc trưng".

Khẳng định thương hiệu trên thị trường

Nhờ kiên trì giữ vững phương châm "Chất lượng là kim chỉ nam", VietOstrich đã xây dựng được niềm tin vững chắc với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Sản phẩm thịt đà điểu Khatoco hiện có mặt tại nhiều hệ thống siêu thị và nhà hàng như Go!, Mega Market, Aeon, Co.opmart cùng hàng trăm đại lý trên toàn quốc.

Song song với thị trường nội địa, VietOstrich cũng đã bắt đầu xuất khẩu sang một số thị trường khó tính, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu và khẳng định uy tín nông sản Việt trên trường quốc tế.

Ông Ngô Nhật Bình cho hay: "Chúng tôi không chỉ bán thịt đà điểu, mà bán cả sự an tâm và trải nghiệm ẩm thực chất lượng cao. VietOstrich sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống phân phối, đa dạng hóa sản phẩm và nâng chuẩn dịch vụ, để khi nhắc đến thịt đà điểu, người tiêu dùng nghĩ ngay đến VietOstrich như một thương hiệu hàng đầu, uy tín và khác biệt".

Có thể nói, trại đà điểu Khatoco không chỉ là mô hình chăn nuôi hiện đại hàng đầu Việt Nam, mà còn là minh chứng cho tư duy phát triển bền vững trong nông nghiệp. Từ những bước đi tiên phong cách đây hơn 23 năm, VietOstrich đã xây dựng thành công chuỗi giá trị khép kín, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, người tiêu dùng và cả môi trường.

Với định hướng lâu dài, Khatoco đặt mục tiêu mở rộng quy mô, nâng cao sản lượng và gia tăng tỷ lệ xuất khẩu, đưa thực phẩm này đến gần hơn với bàn ăn của mọi gia đình Việt và bạn bè quốc tế.

Tại Khánh Hòa, VietOstrich vận hành hai cửa hàng chính để phục vụ trực tiếp nhu cầu người dân và khách du lịch:

  • Số 23 Nguyễn Thị Định, P.Nam Nha Trang, Khánh Hòa
  • Kiot A7/A8, số 1 Mai Xuân Thưởng, P.Bắc Nha Trang, Khánh Hòa


Khám phá thêm chủ đề

thịt đà điểu Thịt đà điểu VietOstrich Dinh dưỡng vượt trội, lựa chọn tối ưu cho người ăn kiêng VietOstrich, thương hiệu thịt đà điểu thuộc Khatoco Trang trại đà điểu Khatoco
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận