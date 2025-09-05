Thịt đà điểu VietOstrich: Dinh dưỡng vượt trội, lựa chọn tối ưu cho người ăn kiêng

Quy trình chăn nuôi khép kín, chuẩn quốc tế

Mục sở thị 2 trang trại của Khatoco tại P.Ninh Hòa (Khánh Hòa) và Tam Kỳ (Quảng Nam cũ) mới thấy được quy mô và mức độ đầu tư bài bản, cùng đàn đà điểu thương phẩm quy mô khoảng 4.000 con, thuộc hàng top đầu cả nước. Trên diện tích gần 150 ha, các khu chăn nuôi được bố trí khoa học: khu ấp trứng ứng dụng công nghệ điều khiển nhiệt độ, độ ẩm tự động; khu úm con non đảm bảo điều kiện phát triển ổn định; khu nuôi trưởng thành với bãi thả rộng, rào chắn an toàn.

Trang trại đà điểu Khatoco

Mỗi cá thể đà điểu đều được gắn thẻ định danh và lưu giữ toàn bộ thông tin từ khi nở đến khi xuất chuồng, giúp quản lý đàn minh bạch, khoa học. Quy trình này cũng cho phép truy xuất nguồn gốc sản phẩm chính xác tới từng con.

Ông Ngô Nhật Bình, Quyền giám đốc Công ty Kinh doanh Đà điểu – Cá sấu Khatoco, khẳng định: "Chúng tôi xác định, để chinh phục thị trường, yếu tố cốt lõi là chất lượng và sự minh bạch. Vì vậy, toàn bộ quy trình từ chăn nuôi, giết mổ đến chế biến đều tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000:2018 và HACCP. Người tiêu dùng hoàn toàn có thể yên tâm rằng mỗi sản phẩm VietOstrich đều an toàn, truy xuất được nguồn gốc và đạt chất lượng cao nhất".

Mỗi con đà điểu đều được gắn thẻ định danh để quản lý

Một điểm nhấn quan trọng trong mô hình nuôi đà điểu Khatoco là thân thiện với môi trường. So với chăn nuôi gia súc truyền thống, đà điểu tiêu tốn ít tài nguyên hơn, lượng khí thải nhà kính thấp hơn. Hệ thống xử lý chất thải được đầu tư đồng bộ, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

"Chăn nuôi bền vững là con đường duy nhất để phát triển lâu dài. Đà điểu không chỉ là nguồn thực phẩm lành mạnh mà còn mang lại lợi ích kinh tế cao nhờ khả năng tận dụng triệt để mọi bộ phận. Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện chuỗi giá trị VietOstrich theo hướng xanh, sạch, bền vững, đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu, đưa sản phẩm đà điểu Việt Nam vươn tầm quốc tế", Ông Bình chia sẻ thêm.

Giá trị dinh dưỡng vượt trội, phù hợp người ăn kiêng

Thịt đà điểu VietOstrich chứa hàm lượng protein cao, ít mỡ, cholesterol thấp, giàu sắt và vitamin, phù hợp cho nhiều đối tượng, đặc biệt là trẻ em, người cao tuổi, người ăn kiêng hoặc cần chế độ dinh dưỡng lành mạnh. Các sản phẩm đa dạng từ fillet, đùi, gân, dạ dày đến chả, khô, steak, BBQ… giúp người nội trợ dễ dàng chế biến nhiều món ăn hấp dẫn.

Món ăn từ thịt đà điểu VietOstrich

So với nhiều loại thịt đỏ khác, thịt đà điểu VietOstrich có ưu thế rõ rệt: trong 100g thịt chỉ chứa 0,52g chất béo và 26,02mg cholesterol, thấp hơn nhiều so với thịt bò hay thịt lợn. Bù lại, thịt giàu protein, vitamin B12, vitamin E và nhiều khoáng chất thiết yếu như sắt, kẽm.

Chị Nguyễn Thị Mai (35 tuổi, trú P.Nam Nha Trang, Khánh Hòa), khách hàng thường xuyên mua thịt đà điểu tại cửa hàng VietOstrich trên đường Nguyễn Thị Định, chia sẻ: "Tôi chọn thịt đà điểu vì nó ít mỡ, giàu dinh dưỡng. Trẻ con trong nhà cũng rất thích vì thịt mềm, không hôi. Quan trọng là tôi biết rõ nguồn gốc, quy trình nuôi sạch, nên hoàn toàn yên tâm".

Thịt đà điểu VietOstrich phù hợp với chế độ dinh dưỡng của các thành viên trong gia đình

Còn anh Lê Quang Huy (42 tuổi, huấn luyện viên thể hình tại TP.HCM) đánh giá: "Với người tập luyện như tôi, thịt đà điểu là nguồn protein chất lượng cao, lại ít chất béo, giúp duy trì cơ bắp mà không tăng mỡ. Tôi đã thử nhiều loại thịt nhưng VietOstrich giữ được độ tươi và vị ngon rất đặc trưng".

Khẳng định thương hiệu trên thị trường

Nhờ kiên trì giữ vững phương châm "Chất lượng là kim chỉ nam", VietOstrich đã xây dựng được niềm tin vững chắc với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Sản phẩm thịt đà điểu Khatoco hiện có mặt tại nhiều hệ thống siêu thị và nhà hàng như Go!, Mega Market, Aeon, Co.opmart cùng hàng trăm đại lý trên toàn quốc.

Song song với thị trường nội địa, VietOstrich cũng đã bắt đầu xuất khẩu sang một số thị trường khó tính, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu và khẳng định uy tín nông sản Việt trên trường quốc tế.

Ông Ngô Nhật Bình cho hay: "Chúng tôi không chỉ bán thịt đà điểu, mà bán cả sự an tâm và trải nghiệm ẩm thực chất lượng cao. VietOstrich sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống phân phối, đa dạng hóa sản phẩm và nâng chuẩn dịch vụ, để khi nhắc đến thịt đà điểu, người tiêu dùng nghĩ ngay đến VietOstrich như một thương hiệu hàng đầu, uy tín và khác biệt".

Có thể nói, trại đà điểu Khatoco không chỉ là mô hình chăn nuôi hiện đại hàng đầu Việt Nam, mà còn là minh chứng cho tư duy phát triển bền vững trong nông nghiệp. Từ những bước đi tiên phong cách đây hơn 23 năm, VietOstrich đã xây dựng thành công chuỗi giá trị khép kín, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, người tiêu dùng và cả môi trường.

Với định hướng lâu dài, Khatoco đặt mục tiêu mở rộng quy mô, nâng cao sản lượng và gia tăng tỷ lệ xuất khẩu, đưa thực phẩm này đến gần hơn với bàn ăn của mọi gia đình Việt và bạn bè quốc tế.

Tại Khánh Hòa, VietOstrich vận hành hai cửa hàng chính để phục vụ trực tiếp nhu cầu người dân và khách du lịch: Số 23 Nguyễn Thị Định, P.Nam Nha Trang, Khánh Hòa

Kiot A7/A8, số 1 Mai Xuân Thưởng, P.Bắc Nha Trang, Khánh Hòa



