Cá tầm ở Măng Đen chết gần 45 tấn, thiệt hại gần 8 tỉ đồng

Trưa 16.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận thông tin trên và cho biết, do mưa lớn làm vỡ đường ống dẫn nước vào bể nuôi cá tầm của hợp tác xã và trang trại nuôi cá tầm tại xã Măng Đen, khiến gần 45 tấn cá tầm bị chết, thiệt hại gần 8 tỉ đồng.

Cá tầm ở xã Măng Đen (Quảng Ngãi) chết hàng loạt do thiếu ô xy ẢNH: CẨM ÁI

Theo ông Thắng, chính quyền địa phương đang phối hợp với người dân kiểm tra, khắc phục sự cố, đồng thời khuyến cáo các hộ nuôi thực hiện các biện pháp gia cố hồ nuôi, hệ thống cấp nước để bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ.

"Chính quyền địa phương đã báo cáo sự việc cá tầm chết hàng loạt lên Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi. Hiện các cơ sở bị thiệt hại đã hàn lại đường ống dẫn nước, vệ sinh lại bể cá đến nay không có hiện tượng cá tầm chết thêm", ông Thắng nói.

Cá tầm chết hàng loạt gây thiệt hại khoảng 8 tỉ đồng ẢNH: CẨM ÁI

Theo báo cáo của UBND xã Măng Đen gửi Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi, từ 14 -15.10 trên địa bàn thôn Đăk Tăng (xã Măng Đen) lũ ống đổ về làm trôi và đứt, vỡ đường ống dẫn nước vào các bể nuôi cá tầm của Hợp tác xã cá tầm, cá hồi Đăk Tăng và trại cá tầm của hộ Trần Thanh Bình gây thiệt hại khoảng 45 tấn cá tầm, có trọng lượng từ 1 - 3 kg, thiệt hại về tài sản tính khoảng 7,7 tỉ đồng. Nguyên nhân chính dẫn đến cá chết là do ống dẫn nước vào các bể nuôi cá bị vỡ, làm cá sốc, thiếu ô xy gây chết.

Măng Đen được xem là mảnh đất của cá tầm, vì khí hậu nơi đây quanh năm mát mẻ. Nhận thấy cơ hội, nhiều người đã đổ tiền tỉ vào để nuôi. Hiện có nhiều công ty và hộ dân đã đầu tư để nuôi cá tầm, chủ động được con giống, kỹ thuật. Cá tầm ở Măng Đen có lúc giá trị lên đến từ 500.000 - 600.000 đồng/1 kg.