Gia Lai: Rừng dương chết hàng loạt, làng ven biển thấp thỏm trước gió cát

Rừng dương chết như 'vùng đất chết'

Hơn một năm nay, hiện tượng rừng dương chết xuất hiện dọc ven biển xã An Lương (thuộc H.Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cũ). Những cây dương vốn xanh tốt bỗng vàng lá, héo úa rồi chết khô. Tình trạng này lan rộng, ngày càng nhiều cây dương gục ngã mà chưa rõ nguyên nhân.

Rừng dương chết hàng loạt dọc tuyến đường ven biển ĐT639 ẢNH: ĐỨC NHẬT

Anh Văn Bá Quý (31 tuổi, ở thôn Vĩnh Lợi, xã An Lương) cho biết: "Một phần rừng dương chết do cháy, nhưng nhiều diện tích khác lại chết không rõ lý do".

Theo anh Quý, năm 2024, khu vực phía đông tuyến đường ven biển ĐT639 từng xảy ra cháy rừng dương, chính quyền và lực lượng dân quân đã dập tắt. Tuy nhiên, sau đó cây dương nơi đây vẫn tiếp tục chết khô.

Ghi nhận của PV Thanh Niên cho thấy, dọc hai bên tuyến đường ven biển ĐT639 (đoạn qua xã An Lương), hàng loạt cây dương trơ trọi, thân xám bạc, cành khẳng khiu. Một số cây mới chết vẫn còn lá khô bám trên cành, số khác chỉ còn trơ thân cứng đơ trên nền cát trắng. Xen kẽ những mảng rừng dương chết là những đám xanh ít ỏi, tạo nên bức tranh loang lổ nâu xám, hoang tàn như một "vùng đất chết".

Tình trạng rừng dương chết hàng loạt khiến người dân lo lắng ẢNH: ĐỨC NHẬT

Không chỉ chết khô, nhiều cây dương còn bị chặt hạ. Thảm thực vật phía dưới cũng héo úa, khiến khu rừng vốn xanh mướt giờ trở nên trơ trụi, khắc nghiệt.

Rừng dương che gió, chắn cát

Ông Võ Hồng Phúc (66 tuổi, ở thôn Hưng Lạc, xã An Lương) nhớ lại: "Ngày trước, rừng dương chắn gió, giữ cát cho cả làng. Nhưng khi rừng bị chặt phá, mùa đông gió biển lồng lộng làm nhà cửa tốc mái, cát bay vùi lấp vườn tược". Chính những tổn thất đó, người dân mới ý thức bảo vệ rừng dương nhiều hơn.

Theo người dân, ngoài việc bị chặt phá, một thời gian dài các doanh nghiệp khai thác titan cũng khiến diện tích rừng dương bị thu hẹp. Dù sau đó doanh nghiệp có trồng lại nhưng không thể phục hồi như trước.

Lớp thảm thực vật bên dưới cũng héo úa, biến khu rừng thành bức tranh cằn cỗi, hoang vu, tựa một "vùng đất chết" ẢNH: ĐỨC NHẬT

"Vài năm qua, chúng tôi nhiều lần đề nghị chính quyền trồng bổ sung rừng dương để bảo vệ làng. Chính quyền xã cũng thống nhất, nhưng giờ rừng dương chết hàng loạt thế này, ai cũng lo sợ", ông Phúc chia sẻ.

Không có kinh phí trồng mới

Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 16.9, ông Võ Thanh Hoàng, Chủ tịch UBND xã An Lương, xác nhận tình trạng rừng dương chết hàng loạt. Nguyên nhân ban đầu được xác định có liên quan đến vụ cháy diện tích khoảng 1,5 ha vào năm 2024.

Hiện xã An Lương quản lý hơn 1.158 ha đất lâm nghiệp, trong đó 668 ha là rừng phòng hộ, 496 ha là rừng sản xuất. Riêng khu vực rừng dương chết nằm trong diện tích do xã trực tiếp quản lý.

Dù dưới gốc không có dấu hiệu bị cháy nhưng nhiều cây dương vẫn đang chết dần ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ông Lữ Hà Tâm, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng xã An Lương, cho biết diện tích rừng dương này vốn là rừng phòng hộ, sau được đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng khi giao cho doanh nghiệp khai thác titan. Sau khai thác, doanh nghiệp có trồng lại rừng, nhưng chất lượng không bảo đảm. Đến nay, khu vực này chuyển về xã quản lý và hiện đang xảy ra tình trạng cây chết hàng loạt.

Về phương án phục hồi, ông Tâm thừa nhận: "Xã được giao quản lý nhưng không có kinh phí trồng mới, đây là khó khăn lớn nhất".

Chủ tịch UBND xã An Lương cho biết thêm: "Chúng tôi mới tiếp quản nhiệm vụ tại địa phương khoảng 2 tháng, nhiều vấn đề còn chưa nắm hết. Thời gian tới, xã sẽ họp dân, nghiên cứu phương án trồng mới rừng dương để khôi phục tấm lá chắn gió, cát cho làng".