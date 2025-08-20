Chặt phá vườn cà phê của người mẹ đơn thân, gã đàn ông lĩnh án

Ngày 20.8, TAND khu vực 10 (tỉnh Gia Lai) xét xử sơ thẩm bị cáo Đặng Văn Thêm (38 tuổi, ở xã Hra, tỉnh Gia Lai) về tội hủy hoại tài sản, tuyên phạt 2 năm 9 tháng tù. Thêm là thủ phạm chặt phá vườn cà phê của người mẹ đơn thân.

Công an thực nghiệm hiện trường vụ chặt phá vườn cà phê của người mẹ đơn thân ở Gia Lai ẢNH: T.S

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn tình cảm với chị Giang Phương Thanh (38 tuổi, cùng ở xã Hra), Đặng Văn Thêm nảy sinh ý định phá hoại tài sản của chị.

Tối 11.2.2025, Thêm mang cưa cầm tay đến vườn của chị Thanh, cưa hạ nhiều cây sầu riêng, cà phê và tiêu. Hai ngày sau (13.2), Thêm tiếp tục quay lại, tiếp tục chặt phá cây trồng của chị Thanh.

Hàng loạt gốc cà phê bị cưa hạ ẢNH: TRẦN HIẾU

Đến sáng 14.2, chị Thanh đi thăm vườn thì phát hiện hàng trăm cây bị chặt đứt, gồm 101 cây cà phê, 5 cây sầu riêng và 145 gốc tiêu, với tổng thiệt hại gần 184 triệu đồng. Vụ việc được chị Thanh trình báo cơ quan chức năng.

Chị Giang Phương Thanh ôm gốc cà phê khóc nức nở ẢNH: TRẦN HIẾU

Ngày 16.2, biết không thể trốn tránh, Đặng Văn Thêm đã đến Công an xã Đak Ta Ley, H.Mang Yang, tỉnh Gia Lai cũ (nay là xã Hra, tỉnh Gia Lai) đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi. Hồ sơ vụ chặt phá vườn cà phê của người mẹ đơn thân sau đó được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an H.Mang Yang, tỉnh Gia Lai cũ thụ lý theo thẩm quyền.