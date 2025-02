Gia Lai: Kẻ gian 'tàn sát' vườn cà phê, hồ tiêu

Sáng 15.2, các lực lượng chức năng H.Mang Yang (Gia Lai) tiếp tục đến hiện trường để điều tra, làm rõ vụ kẻ gian chặt phá vườn cây của gia đình chị Giang Phương Thanh (38 tuổi, ở xã Đak Ta Ley, H.Mang Yang).

Cũng trong sáng 15.2, thiếu tá Nguyễn Trọng Lợi, Trưởng Công an xã Đak Ta Ley, cho biết Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Mang Yang và công an xã đang tích cực điều tra vụ chặt phá vườn cây của gia đình chị Thanh. "Ngay sau khi nhận tin báo, chúng tôi đã có mặt tại hiện trường kiểm tra, lập biên bản và mời những người liên quan lên làm việc", thiếu tá Lợi nói.

Trao đổi với PV Thanh Niên, chị Thanh cho biết khu vườn của gia đình có hơn 100 cây cà phê, 200 trụ hồ tiêu và 6 cây sầu riêng bị chặt phá trong 2 đêm liên tiếp. Nhìn vườn cây đang kỳ thu hoạch chỉ còn thân, cành vương vãi khắp nơi, chị Thanh bật khóc.

Chị Thanh khóc nghẹn khi chứng kiến vườn cây của gia đình bị phá hoại ẢNH: TRẦN HIẾU

"Chỉ trong hai ngày 12 và 13.2, kẻ gian lợi dụng ban đêm lẻn vào vườn cây của gia đình tôi phá tan hoang thế này đây. Toàn bộ gia sản của gia đình đổ vào đây, chưa thu được gì đã bị phá hoại. Ba mẹ con tôi lấy gì mà sống", chị Thanh nức nở.

Không những vậy, căn nhà rẫy của chị Thanh còn bị kẻ gian ném đá. Máy bơm nước sử dụng tưới cho vườn cây cũng bị đập phá…

Hơn 100 cây cà phê bị cưa trụi ẢNH: TRẦN HIẾU

Chị Thanh mua lại mảnh vườn này với giá gần 400 triệu đồng vào năm 2024, khi vừa từ Lâm Đồng qua Gia Lai sinh sống. Từ đó đến nay, gia đình chị không xảy ra mâu thuẫn với ai.

Chị Thanh kể cách đây vài hôm có phát sinh mâu thuẫn với một người đàn ông liên quan đến việc làm hồ sơ đất đai và chị bị người này hăm dọa. Chị rưng rưng: "Tôi mẹ góa con côi, một mình phải nuôi hai con nhỏ nên gia đình rất khó khăn, đang nợ nần. Tôi mong các cơ quan chức năng sớm điều tra, tìm ra thủ phạm".