Quảng Ngãi: Xe chở cát 'tung hoành' ở tỉnh lộ 677, người dân lo sợ

Nhiều tháng qua, tỉnh lộ 677 nối xã Kon Braih và xã Đăk Kôi (tỉnh Quảng Ngãi) khiến người dân địa phương lo lắng khi từng đoàn xe tải hạng nặng, đầu kéo chở cát nối đuôi nhau rầm rập suốt ngày đêm. Xe chở cát phóng nhanh, bóp còi inh ỏi khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

Xe đầu kéo chở cát chạy trên tỉnh lộ 677 (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Xe chở cát hoạt động ngày đêm

Theo phản ánh của người dân dọc tuyến tỉnh lộ 677, từ nhiều tháng nay, mỗi ngày có hàng chục lượt xe tải, xe tải 4 chân, thậm chí cả đầu kéo chở cát từ các mỏ trên địa bàn xã Kon Braih và Đăk Kôi chạy ầm ầm từ sáng đến khuya. Nhiều xe chở có dấu hiệu quá tải, phóng nhanh vượt ẩu, kéo còi liên tục khiến ai đi đường cũng phải dè chừng.

"Đường đã nhỏ, hai bên lại không có lề, toàn đất đỏ. Xe tải tránh nhau là cày nát đường. Chỉ cần người đi xe máy hay học sinh lạng tay một chút là ngã, bị xe cán ngay. Gặp trời mưa thì càng khổ, bánh xe để lại rãnh sâu, nước đọng đầy, rất dễ trượt ngã", ông Nguyễn Văn T., người dân xã Kon Braih, phản ánh.

Người dân dùng gạch, cục bê tông chặn không cho xe tải chạy vào lề đường ẢNH: HẢI PHONG

Không chỉ gây tiếng ồn và bụi mù mịt, người dân lo nhất là nguy cơ tai nạn. Ban đêm, 3 - 4 giờ sáng, tiếng động cơ gầm rú của những chiếc tải, xe đầu kéo chở cát lại vang lên khiến nhiều người giật mình tỉnh giấc. "Xe chạy cả đêm, không cho ai ngủ yên", một người dân than thở.

Xe chở cát để rơi vãi trên tỉnh lộ 677 ẢNH: HẢI PHONG

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên từ ngày 8 - 9.10, nhiều đoạn trên tỉnh lộ 677 đã bị xe tải, xe đầu kéo chở cát cày xới nham nhở. Nhựa mặt đường bong tróc, cát rơi vãi phủ mặt đường tăng nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Hầu hết các xe này chở cát từ các mỏ khai thác trên địa bàn xã Kon Braih và Đăk Kôi đi tỉnh Gia Lai và các công trình gần địa bàn.

Cát rơi vãi phủ kín mặt tỉnh lộ 677 ẢNH: HẢI PHONG

Trước nguy cơ tai nạn rình rập, người dân đã phải tự tìm cách "phòng thân". Nhiều đoạn, bà con mang bê tông, cọc gỗ, thậm chí cả cây xanh ra cắm giữa đường để cảnh báo xe tải chạy chậm lại.

Xe đầu kéo chở cát vào lúc gần 4 giờ sáng đi từ tỉnh lộ 677 ra QL24 chạy về hướng tỉnh Gia Lai ẢNH: HẢI PHONG

"Xe tải giờ chạy như bay. Gặp sự cố thì thắng sao kịp. Tôi từng lái xe tải, biết rõ nếu đang chở nặng mà phanh gấp là xe chỉ có lao thẳng, không cứu nổi", một tài xế ở xã Kon Braih cho biết.

Chính quyền vào cuộc

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo UBND xã Kon Braih (Quảng Ngãi) xác nhận tình trạng xe tải chở cát lưu thông nhiều trên tỉnh lộ 677 là có thật, tuyến đường này rất hẹp chưa được nâng cấp sửa chữa.

"Chúng tôi chỉ đạo công an xã phối hợp kiểm tra, xử lý. Xã cũng yêu cầu các doanh nghiệp khai thác khoáng sản và chủ phương tiện vận chuyển chấp hành nghiêm quy định về tải trọng, tốc độ, thời gian lưu thông", vị lãnh đạo này cho hay.

Một xe tải chở cát có dấu hiệu quá tải trọng từ tỉnh lộ 677 đi ra QL24 đoạn qua xã Kon Braih ẢNH: HẢI PHONG

Ngoài ra, chính quyền địa phương cho biết sẽ tăng cường tuần tra, đặc biệt vào giờ tan học của học sinh và ban đêm, nhằm kịp thời xử lý các trường hợp xe chạy ẩu, phóng nhanh hoặc vi phạm tải trọng.

"Nếu không kiểm soát chặt, xe tải vẫn chạy rầm rập ngày đêm, đường còn hư, dân còn khổ. Chúng tôi chỉ mong tuyến đường được bảo vệ, trẻ con đi học được an toàn", bà H., một người dân ở địa phương, nói.

Các xe đang lấy cát tại mỏ cát thuộc địa phận xã Đăk Kôi (tỉnh Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Tỉnh lộ 677 là tuyến đường huyết mạch nối các xã vùng cao, phục vụ đi lại và vận chuyển nông sản của người dân. Khi các mỏ cát được khai thác rầm rộ, tuyến đường này đang oằn mình gánh tải.

Vì vậy, người dân mong cơ quan chức năng của địa phương cần có biện pháp chấn chỉnh, nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia lưu thông, để tỉnh lộ 677 không bị "băm nát".