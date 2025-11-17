Mưa lớn cùng với thủy điện xả lũ, nhiều nơi ở Đà Nẵng lại ngập sâu

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào sáng 17.11, trên địa bàn nhiều nơi ở TP.Đà Nẵng đang có mưa rất to.

Mưa lớn kéo dài từ khuya ngày 15 đến sáng nay 17.11, cùng với các thủy điện đồng loạt điều tiết, xả lũ về hạ du để đến đợt lũ mới đã khiến nước trên các con sông dâng cao, gây ngập cục bộ nhiều vùng rốn lũ, trũng thấp ở xã Thượng Đức, Đại Lộc, Thu Bồn…

Theo đó, ở xã Thượng Đức đoạn đường qua cầu Ba Khe 2 bị ngập sâu, nước lũ chảy mạnh. Nhiều vùng trũng thấp ở khu vực chợ Hà Tân bị ngập sâu.

Nước lũ dâng cao gây ngập rạng sáng nay (17.11) ở xã Thượng Đức ẢNH: C.X

Tại xã Đại Lộc, đoạn đường qua cầu Ngoại Thương ở gần trung tâm xã này bị ngập, nước tràn qua mặt đường gần 70 cm. Nước lũ dâng nhanh gây ngập tuyến đường từ chợ La Tháp sang thôn Lệ Bắc, cùng đường từ Tân Thọ, xã Thu Bồn đi xã Gò Nổi.

Ngoài ra, nước lũ dâng cao còn làm ngập thêm một số khu dân cư, các tuyến giao thông ở các xã, phường trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Ngoài ngập lụt cục bộ ở vùng trũng thấp, tại các xã miền núi tình hình sạt lở đang diễn ra vô cùng phức tạp.

Vùng rốn lũ Thượng Đức tiếp tục gánh chịu đợt lũ mới ẢNH: C.X

Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương, cho biết mưa lớn kéo dài đã tiếp tục gây sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn xã. Theo đó, tuyến đường Hồ Chí Minh tại thôn Cr'toonh (Km 437+550) và thôn Xa'ơi (Km 433) và đường ĐT606 tại thôn Adzốc (Km7+500) bị sạt lở nặng, các loại phương tiện không lưu thông được.

Hiện tại xã A Vvương đang phối hợp với các đơn vị chủ quản tập trung khắc phục để sớm thông đường sơ bộ một làn.

Sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn xã A Vương khiến giao thông chia cắt ẢNH: C.X

Trong sáng nay (17.11), Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ đã phát đi tin lũ trên sông Vu Gia và tin cảnh báo lũ trên sông Thu Bồn, sông Hàn và sông Tam Kỳ.

Hiện nay, mực nước trên các sông thuộc TP.Đà Nẵng đang lên ở mức dưới báo động (BĐ)1 đến dưới BĐ2; riêng sông Vu Gia tại Ái Nghĩa đang lên trên BĐ2.

Cụ thể, mực nước lúc 4 giờ ngày 17.11, sông Vu Gia tại Hội Khách ở mức hơn 15 m (dưới mức BĐ2 là 0,06 m); tại Ái Nghĩa ở mức hơn 8 m (trên mức BĐ2 là 0,39 m). Sông Thu Bồn tại Nông sơn ở mức gần 13 m (dưới mức BĐ2 là 0,36 m); tại Giao Thủy ở mức hơn 6 m (dưới mức BĐ1 là 0,31 m), tại Câu Lâu ở mức gần 3 m (dưới mức BĐ2 là 0,49 m), tại Hội An ở mức hơn 1 m (trên mức BĐ1 là 0,08 m). Sông Tam Kỳ và sông Hàn dưới mức BĐ1.

Dự báo, trong 24 giờ tới mức nước trên sông Vu Gia lên, sau đó dao động ở mức trên BĐ3.

Nước lũ tràn vào nhà dân ở xã Thượng Đức ẢNH: C.X

Cảnh báo từ hôm nay 17 đến ngày 20.11, trên các sông Thu Bồn, Sông Hàn, sông Tam Kỳ khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Thu Bồn dao động ở mức BĐ2 đến BĐ3, có nơi trên BĐ3; Sông Hàn và sông Tam Kỳ ở mức BĐ2 đến BĐ3.

Tình trạng lũ trên các sông có khả năng còn kéo dài nhiều ngày. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị, lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi TP.Đà Nẵng.

Đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua, chỉ trong chưa đầy 1 tuần, người dân ven sông Vu Gia - Thu Bồn (TP.Đà Nẵng) phải hứng chịu tới 4 trận lụt, có nơi 5 trận, đỉnh điểm ngập sâu gần 4,5 m.