Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tuyến đường độc đạo vào 1 thôn miền núi TP.Huế bị sạt lở nghiêm trọng

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
17/11/2025 18:04 GMT+7

Mưa lớn khiến nước từ nguồn đổ về mạnh gây sạt lở nhiều đoạn trên tuyến đường độc đạo dẫn vào thôn Xuân Mỹ, một trong những thôn miền núi thuộc xã Hưng Lộc, TP.Huế.

Ngày 17.11, ghi nhận tại khu vực này cho thấy, mưa lớn đã khiến tuyến đường này tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều đoạn hở hàm ếch.

Tuyến đường độc đạo vào 1 thôn miền núi TP.Huế bị sạt lở nghiêm trọng- Ảnh 1.

Vị trí sạt lở

ẢNH: BÌNH THIÊN

Đây là tuyến đường liên thôn độc đạo, kết nối hàng chục hộ dân thuộc thôn Xuân Mỹ với tuyến Tỉnh lộ 14B, nối ra trung tâm xã và QL1.

Người dân sống trong khu vực cho biết, trận mưa lớn ngày 27.10 khiến lũ đầu nguồn đổ về mạnh, gây ra tình trạng sạt lở trên. 

Trải qua thêm nhiều trận mưa trong gần 20 ngày qua, khu vực này đã xuất hiện thêm nhiều đoạn sạt lở nghiêm trọng. Đỉnh điểm, trong hôm nay 17.11, tại khu vực cổng chào của thôn, nước đã ăn sâu vào móng đường hơn 50 cm, gây hở hàm ếch.

Tuyến đường độc đạo vào 1 thôn miền núi TP.Huế bị sạt lở nghiêm trọng- Ảnh 2.

Mưa lớn ngày 17.11 càng khiến vị trí sạt lở trở nên nghiêm trọng

ẢNH: BÌNH THIÊN

"Hiện nay các phương tiện tải trọng lớn không thể đi qua đây, chúng tôi rất lo lắng nếu tiếp tục mưa lớn vị trí này sẽ bị sập xuống", một người dân ở đây cho biết.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng thuộc Ban phòng thủ dân sự địa phương đã có mặt tại hiện trường, tiến hành rào chắn, đảm bảo cho người và phương tiện khi lưu thông trên tuyến đường này.

Tuyến đường độc đạo vào 1 thôn miền núi TP.Huế bị sạt lở nghiêm trọng- Ảnh 3.

Một số vị trí hở hàm ếch

ẢNH: BÌNH THIÊN

Cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Hoàng Trần Quốc Phú, Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc cho hay đã nắm tình hình, trước đó đã đi khảo sát, lên phương án sửa chữa khẩn cấp các đoạn sạt lở trên.

"Địa phương đã khảo sát thực tế và xây dựng phương án sửa chữa khẩn cấp, đồng thời trình lên UBND TP.Huế. Vì khẩu độ sạt lở dài nên chúng tôi lên phương án xây kè kiên cố. Sau khi mưa lũ đi qua sẽ tiến hành triển khai ngay để đảm bảo thiệt hại ít nhất và an toàn cho người dân", ông Phú nói.

Tuyến đường độc đạo vào 1 thôn miền núi TP.Huế bị sạt lở nghiêm trọng- Ảnh 4.

Tình trạng sạt lở khiến nhiều cây trồng của người dân bị thiệt hại

ẢNH: BÌNH THIÊN

Ngoài khu vực bị sạt lở trên, trong đợt mưa lũ 20 ngày qua, tại xã Hưng Lộc còn ghi nhận thêm 1 số vị trí sạt lở nghiêm trọng. Đơn cử, trong ngày 27.10, tại vị trí đèo La Hy trên tỉnh lộ 14B, tuyến đường huyết mạch nối lên các xã miền núi thuộc H.Nam Đông cũ bị sạt lở nghiêm trọng. Hiện địa phương này đang chủ động điều phối lực lượng để ứng phó với thiên tai, đồng thời lên phương án để khắc phục hậu quả.

Tin liên quan

Huế kích hoạt còi báo động, nhiều nơi ngập lụt trở lại

Huế kích hoạt còi báo động, nhiều nơi ngập lụt trở lại

Mưa lớn đã khiến nhiều nơi tại TP.Huế ngập lụt trở lại. Sáng nay 17.11, địa phương này đã kích hoạt hàng loạt còi hú báo động thiên tai.

Khám phá thêm chủ đề

Sạt lở Mưa lũ TP.Huế Miền núi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận