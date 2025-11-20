Đắk Lắk tổng lực cứu người dân vùng lũ Phú Yên cũ

Sáng 20.11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp khẩn về việc ứng phó mưa lớn, ngập lụt tại các địa phương ở khu vực phía đông (thuộc Phú Yên cũ).

Dự và chủ trì cuộc họp có thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó tư lệnh Quân khu 5; thiếu tướng Phạm Hải Châu, Cục trưởng Cục Cứu hộ, cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu; lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk họp khẩn ứng phó mưa lũ ở khu vực phía đông ẢNH: T.X

Tại cuộc họp, thiếu tướng Trần Thanh Hải đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp, tham mưu, triển khai lực lượng, phương tiện chuyên dụng, lương thực thực phẩm... kịp thời ứng phó, hỗ trợ người dân vùng cô lập.

Theo đó, trong tình huống này, các cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang phát huy tốt phương châm "bốn tại chỗ" trong ứng phó. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, tuân thủ nghiêm quy định bảo đảm an toàn; duy trì thông tin liên lạc thông suốt trong chỉ huy, điều hành ứng cứu.

Tính đến 8 giờ 30 phút sáng 20.11, thủy điện Sông Ba Hạ có lưu lượng nước tràn về hồ là 11.580 m3/s; lưu lượng qua tổ máy phát điện là 150 m3/s; lưu lượng xả qua tràn là 10.100 m3/s; tổng lưu lượng nước về hạ du là 10.250 m3/s.

Nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn đang bị nước lũ cô lập ẢNH: T.X

Trước diễn biến thiên tai phức tạp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, huy động 12.323 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng tham gia ứng phó.

Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh Đắk Lắk, Quân khu 5 và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đã chuẩn bị 224 xe ô tô các loại; 121 ca nô, xuồng máy; 1 máy chống sập, 24 máy bơm, 26 máy phát điện, 69 phao bè cứu sinh; 350 bộ nhà bạt các loại; 8.088 phao tròn cứu sinh; 7.179 áo phao và phương tiện, trang bị, vật chất khác… để cứu hộ, cứu nạn tại các điểm ngập lụt nặng.

Công an phường Tuy Hòa phối hợp cứu dân sáng 20.11 ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Ngay lúc này vào sáng 20.11, Công an phường Tuy Hòa đang khẩn trương phối hợp đội xuồng hơi thể thao TP.Đà Nẵng tiếp tục len lỏi vào các thôn xóm ngập sâu trong nước, cứu hộ tại các khu vực Đông Bình (xã Hòa An cũ) và các thôn khu vực xã Hòa Trị - huyện Phú Hòa cũ.

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Suốt cả ngày 19.11 và sáng nay 20.11, Công an xã Sông Hinh đã vận động thêm hàng loạt ghe lớn từ người dân, sức chứa 30 người/chiếc, tiếp cận khu vực xã Đức Bình, phối hợp cùng 5 ca nô, ghe máy đã hoạt động cứu nạn, cứu hộ hết 100% công suất để ứng cứu, giúp dân.

Từ trưa chiều 19.11, tại các địa bàn xã, phường khu vực ven biển tỉnh Đắk Lắk, lực lượng công an cơ sở cũng đã sử dụng nhiều thúng chai của ngư dân, len lỏi tiếp cận vào các khu vực đường hẻm, ngõ nhỏ để hỗ trợ người dân bị cô lập trong nước lũ.

Công an phường Sông Cầu đã kịp thời đưa một bé trai bị thương ở tay đến bệnh viện cấp cứu.

Hoạt động cứu dân trong lũ đang tiếp tục được triển khai khẩn trương, tổng lực.

Quân khu 5, Bộ Quốc phòng đã triển khai Sở Chỉ huy tiền phương, ứng phó tình hình mưa lũ đặc biệt lớn tại Đắk Lắk ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK