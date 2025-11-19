Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đắk Lắk: Công an vượt lũ đưa thai phụ sắp sinh đến trạm y tế

Hữu Tú
Hữu Tú
19/11/2025 13:47 GMT+7

Công an tỉnh Đắk Lắk kịp thời đưa thai phụ sắp sinh đến trạm y tế an toàn trong lúc tình hình ngập lụt phức tạp.

Ngày 19.11, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết Công an xã Hòa Thịnh đã kịp thời đưa thai phụ sắp sinh đến trạm y tế an toàn, trong lúc nước lũ cô lập khu dân cư.

Lúc 11 giờ cùng ngày, trực ban Công an xã Hòa Thịnh nhận được tin kêu cứu khẩn cấp từ gia đình thai phụ T.T.K.L (22 tuổi, ở thôn Mỹ Phú) về việc chị này có dấu hiệu sắp sinh nhưng không thể ra trạm y tế do nước lũ dâng cao, nhà bị ngập sâu.

- Ảnh 1.

Lực lượng công an xã dùng xuồng hơi đưa thai phụ sắp sinh đến trạm y tế an toàn

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Ngay sau đó, lực lượng công an xã đã khẩn trương cử 6 cán bộ, chiến sĩ sử dụng xuồng hơi chuyên dụng, mang theo áo phao, dây cứu hộ và các thiết bị cần thiết để lên đường ứng cứu.

Giữa dòng nước lũ chảy xiết, trời đổ mưa lớn, lực lượng công an xã đã nhanh chóng tiếp cận được ngôi nhà bị cô lập và kịp thời hỗ trợ, đưa thai phụ L. lên xuồng hơi.

Trên đường vượt lũ đến trạm y tế, lực lượng chức năng luôn theo dõi sát tình trạng sức khỏe, động viên tinh thần đối với thai phụ...

Tin liên quan

Đà Nẵng: Thót tim cảnh sản phụ vượt lũ trên cầu tre tự chế

Đà Nẵng: Thót tim cảnh sản phụ vượt lũ trên cầu tre tự chế

Trên cây cầu tre tự chế chỉ vừa một bàn chân đặt, cách dòng nước xiết chỉ cách vài chục cm, lực lượng chức năng đã dìu một sản phụ ở vùng cao Quảng Nam vượt qua lũ dữ an toàn.

Khám phá thêm chủ đề

Công an xã vượt nước lũ ứng cứu Đắk Lắk thai phụ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận