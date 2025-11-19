Đắk Lắk: Công an vượt lũ đưa thai phụ sắp sinh đến trạm y tế

Ngày 19.11, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết Công an xã Hòa Thịnh đã kịp thời đưa thai phụ sắp sinh đến trạm y tế an toàn, trong lúc nước lũ cô lập khu dân cư.

Lúc 11 giờ cùng ngày, trực ban Công an xã Hòa Thịnh nhận được tin kêu cứu khẩn cấp từ gia đình thai phụ T.T.K.L (22 tuổi, ở thôn Mỹ Phú) về việc chị này có dấu hiệu sắp sinh nhưng không thể ra trạm y tế do nước lũ dâng cao, nhà bị ngập sâu.

Lực lượng công an xã dùng xuồng hơi đưa thai phụ sắp sinh đến trạm y tế an toàn

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Ngay sau đó, lực lượng công an xã đã khẩn trương cử 6 cán bộ, chiến sĩ sử dụng xuồng hơi chuyên dụng, mang theo áo phao, dây cứu hộ và các thiết bị cần thiết để lên đường ứng cứu.

Giữa dòng nước lũ chảy xiết, trời đổ mưa lớn, lực lượng công an xã đã nhanh chóng tiếp cận được ngôi nhà bị cô lập và kịp thời hỗ trợ, đưa thai phụ L. lên xuồng hơi.

Trên đường vượt lũ đến trạm y tế, lực lượng chức năng luôn theo dõi sát tình trạng sức khỏe, động viên tinh thần đối với thai phụ...