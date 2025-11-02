Ngày 2.11, tin từ Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ khẩn cấp, dùng xe đặc chủng "mở đường" cho thai phụ đang chuyển dạ trên xe khách đến bệnh viện kịp thời.

Điều dưỡng trực của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang bế bé gái mới sinh từ xe khách vào bệnh viện ẢNH: CTV

Theo đó, khi xe khách giường nằm đang lưu thông trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, hướng từ miền Tây về TP.HCM. Lúc đến địa phận tỉnh Đồng Tháp, tài xế biết có một nữ hành khách đang chuyển dạ nên đã gọi điện đề nghị đơn vị quản lý tuyến cao tốc hỗ trợ.

Nhận được tin báo, tổ công tác gồm trung tá Trần Xuân Trường (Đội 7, Cục CSGT) và thiếu úy Đoàn Hoàng Long nhanh chóng đến hiện trường. Nhận thấy tình hình khẩn cấp, tổ công tác lập tức dùng xe đặc chủng hú còi ưu tiên, dẫn đường cho xe khách giường nằm nhanh chóng di chuyển đến Bệnh viện đa khoa Tiền Giang.

Khi xe vừa vào đến cổng bệnh viện, các bác sĩ và điều dưỡng Khoa Cấp cứu đưa băng ca ra hỗ trợ thì lúc này thai phụ đang chuyển dạ sinh một bé gái khỏe mạnh.