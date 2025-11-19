Lũ vượt đỉnh năm 2009, Đắk Lắk đề nghị Quân khu 5 hỗ trợ sơ tán dân

Ngập lụt diện rộng trên địa bàn Đắk Lắk

Tối 19.11, một cán bộ Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, đợt mưa lũ lần này diễn biến đặc biệt phức tạp, gây ngập lụt sâu trên diện rộng, nhất là tại khu vực phía đông (thuộc tỉnh Phú Yên cũ).

Mực nước trên sông Kỳ tại trạm Hà Bằng đạt 13,9 m, vượt mức báo động 3 tới 4,4 m và vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2009 là 0,43 m, nên nhiều khu dân cư thuộc các xã Đồng Xuân, Xuân Sơn Bắc, Xuân Sơn Nam, Xuân Long, Hòa Mỹ và khu vực La Hai rơi vào tình trạng ngập sâu từ 3 - 4 m, có nơi lên đến 5 m, nhiều hộ dân buộc phải leo lên mái nhà để tránh lũ.

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm

ẢNH: CTV

Trong khi đó, tình hình ngập lụt tại xã Tây Hòa vô cùng nguy cấp khi có tới 3.100 hộ dân bị chia cắt hoàn toàn.

Ông Phan Xuân Hạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tây Hòa, cho biết chính quyền địa phương đã phải cấp tốc sơ tán 1.000 người dân từ vùng trũng thấp đến nơi an toàn, đồng thời bố trí chốt chặn 24/24 giờ tại các điểm ngập sâu để ngăn người qua lại.

Tương tự, tại xã Hòa Mỹ, gần 2.000 hộ dân với hơn 6.800 nhân khẩu đã bị cô lập, chính quyền phải huy động ca nô để tiếp tế và di dời dân.

Tăng cường lực lượng ứng cứu người dân tại các vùng ngập nặng ẢNH: CTV

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, huy động 12.323 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng tham gia ứng phó.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 cũng đã chuẩn bị 224 xe ô tô các loại, 121 ca nô, xuồng máy; 1 máy chống sập, 24 máy bơm, 26 máy phát điện, 69 phao bè cứu sinh, 350 bộ nhà bạt các loại; 8.088 phao tròn cứu sinh, 7.179 áo phao và phương tiện, trang bị, vật chất khác... để cứu hộ, cứu nạn tại các điểm "nóng" ngập lụt.

Tăng cường lực lượng ứng cứu người dân

Bà Cao Thị Hòa An, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk, có mặt tại Trung tâm Chỉ huy phòng chống lũ và cứu nạn cứu hộ của P.Phú Yên để chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ.

"Phải bằng mọi giá đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Tính mạng nhân dân là ưu tiên số một lúc này. Địa phương phải rà soát lại toàn bộ khu vực có nguy cơ ngập sâu trong đêm; tăng cường lực lượng, phương tiện đến các điểm nóng; kiên quyết vận động, thậm chí cưỡng chế di dời các hộ dân trong vùng nguy cơ cao", bà An nói.

Nước lũ đang dâng cao tại nhiều địa phương ở Đắk Lắk ẢNH: CTV

Bà An chỉ đạo các địa phương khu vực phía đông khẩn trương triển khai phương châm "bốn tại chỗ", huy động tối đa lực lượng tiếp cận ngay các khu dân cư bị cô lập, chia cắt; tổ chức sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm; bảo đảm an ninh trật tự và hỗ trợ đầy đủ cho người dân tại nơi sơ tán.

Ngay trong đêm 18 và trong suốt ngày 19.11, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đã dầm mình trong nước lũ để đưa 20 người dân P.Tuy Hòa, trong đó có thai phụ và người già, thoát khỏi khu vực nguy hiểm tại khu phố Ngọc Phước 1 và Đông Phước.

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk vượt nước lũ, ứng cứu người dân

ẢNH: CTV

Ông Nguyễn Công Thành, Chủ tịch UBND P.Tuy Hòa, cho biết: "Chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ, sử dụng ca nô, xe chuyên dụng và các phương tiện dân quân để tiếp cận từng hộ dân. Mục tiêu là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, không để ai bị cô lập hay thiếu hỗ trợ. Hiện lực lượng cứu hộ tiếp tục chia mũi, vào sâu các tuyến đường ngập để đưa những người còn mắc kẹt ra khỏi khu vực nguy hiểm và hỗ trợ bà con ổn định tạm thời".

155 điểm ngập lụt bị cô lập

Theo thống kê sơ bộ đến chiều 19.11, địa bàn tỉnh Đắk Lắk có khoảng 155 điểm/42 xã, phường bị ngập lụt, nhiều nơi bị cô lập, chia cắt; nhiều khu vực sạt lở đất, đá; đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Ngoài ra, có trên 1.000 ha cây trồng bị ngập, thiệt hại...

Nước lũ dâng cao, tràn vào nhà dân ẢNH: CTV

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo tập trung toàn bộ lực lượng, phương tiện giúp các địa phương ứng phó, sơ tán nhân dân; yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo dõi nắm chắc tình hình địa bàn, diễn biến, đặc biệt là các địa bàn có nguy cơ lũ, ngập lụt, sạt lở đất để kịp thời di dời hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Do phạm vi thiên tai xảy ra trên nhiều địa bàn, lực lượng và phương tiện tại chỗ của tỉnh đang phải dàn trải ra nhiều khu vực, vì vậy, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Quân khu 5 xem xét, điều động các đơn vị trực thuộc Quân khu và các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng hỗ trợ lực lượng, phương tiện để giúp địa phương sơ tán nhân dân ở phía đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ).

Cụ thể, xem xét, điều động lực lượng cùng 9 ca nô, 2 chiếc trực thăng để tham gia cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn địa bàn các xã: Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Hòa Thành, Đức Bình, Tuy An Tây, Tuy An Đông, Đồng Xuân, Tuy An Bắc…

Nước lũ dâng cao khiến nhiều khu dân cư bị cô lập ẢNH: CTV

Theo thống kê sơ bộ đến 16 giờ ngày 19.11, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 8 nhà bị sập đổ và cuốn trôi; 22.938 lượt nhà bị ngập; 1.123 hộ bị cô lập; số hộ phải di dời khẩn cấp 7.765 hộ, hiện đã sơ tán, di dời đến nơi an toàn; có 43 hộ dân có nguy cơ sạt lở. Đặc biệt, tại P.Sông Cầu, sạt lở đất gây sập nhà đã khiến 1 người tử vong. Tính đến 20 giờ ngày 19.11, thông số hồ chứa Thủy điện Sông Ba Hạ với lưu lượng nước về hồ là 16.120 m3/giây; lưu lượng nước xả qua tràn là 15.600 m3/giây; tổng lưu lượng nước về hạ du là 15.600 m3/giây.



