Di dời khẩn cấp 207 hộ dân khỏi vùng nguy hiểm do nước sông Ba dâng cao

Ngày 18.11, UBND xã Ia Tul (Gia Lai) cho biết lực lượng chức năng đã tổ chức di dời 207 hộ dân đến nơi an toàn khi mực nước sông Ba bất ngờ lên nhanh, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản.

Theo chính quyền địa phương, từ ngày 17.11, mưa lớn liên tục và việc thủy điện An Khê - Kanak xả lũ đã khiến nước sông Ba dâng cao đột ngột. Toàn bộ 207 hộ dân thuộc buôn Jứ, sống ở các vùng trũng thấp ven sông Ba đoạn chảy qua xã Ia Tul, nằm trong diện bị đe dọa trực tiếp.

Đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm do nước sông Ba (Gia Lai) dâng cao ẢNH: CTV

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Ia Tul phối hợp với Công an xã đã huy động 2 xe chuyên dụng để khẩn trương đưa người dân đến khu vực trường học và các điểm tránh trú an toàn. Bên cạnh việc sơ tán người, lực lượng chức năng cũng hỗ trợ di chuyển tài sản có giá trị của các hộ dân lên khu vực cao ráo nhằm phòng nguy cơ nước sông Ba dâng cao bất ngờ trong đêm.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, từ ngày 18 đến 20.11, nhiều xã, phường trên địa bàn sẽ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Riêng khu vực phía đông tỉnh, lượng mưa dự kiến phổ biến từ 100 - 250 mm, một số nơi có thể vượt 300 mm, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Cùng ngày, UBND tỉnh Gia Lai ban hành công điện yêu cầu các xã, phường theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo thời tiết và diễn biến mưa lớn để kịp thời thông tin cho người dân chủ động ứng phó. Các địa phương phải chủ động sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời chuẩn bị đầy đủ lương thực và nhu yếu phẩm để hỗ trợ tại các điểm tránh trú.



