Mưa lớn khiến nhiều khu vực phía đông tỉnh Gia Lai ngập sâu

Sáng 18.11, do mưa lớn kéo dài, nhiều khu dân cư ở P.Quy Nhơn Đông, Gia Lai (trước đây thuộc TP.Quy Nhơn, Bình Định) ngập sâu. Một số tuyến đường tại khu vực này bị chia cắt nên việc đi lại gặp khó khăn.

Một khu dân cư ở P.Quy Nhơn Đông bị ngập sâu do mưa lớn kéo dài ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo ghi nhận PV Thanh Niên vào trưa 18.11, nhiều khu dân cư tại P.Quy Nhơn Đông ngập sâu khoảng 0,5 - 1 m, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân. Một số tuyến đường như Điện Biên Phủ, Đào Tấn... bị ngập từ 0,3 - 1,5 m. Các đập tràn ở phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Đông cũng chìm sâu trong nước. Lực lượng CSGT đã chốt chặn, ngăn người và phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm.

Ông Nguyễn Thái Nguyên (59 tuổi, ở tổ 43, khu vực 6, P.Quy Nhơn Đông) cho biết trong đêm 17.11, nhận thấy mưa lớn, ông đã kê cao đồ điện tử đề phòng nước lũ. Đến sáng nay, nước dâng cao khiến sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng.

"Nghe dự báo nước lũ sẽ dâng cao nên gia đình tôi đã chuẩn bị sẵn. Hiện vẫn đang có mưa to, khả năng khu này còn ngập sâu hơn nữa", ông Nguyên nói.

Tình trạng ngập lụt gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND P.Quy Nhơn Đông, cho biết phường đã phân công lực lượng nắm chắc địa bàn, phối hợp CSGT và dân quân tự vệ lập các tổ công tác chốt chặn tại những điểm ngập, giăng dây cảnh báo để hạn chế rủi ro cho người dân.

Các tổ công tác cũng đến từng hộ dân để vận động di dời tài sản, hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn. Phường chuẩn bị sẵn ca nô, thuyền máy và thuyền phao nhằm kịp thời tiếp cận các khu dân cư ngập sâu, chủ động ứng cứu khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Tương tự, tại P.Quy Nhơn Bắc, nước lũ dâng cao gây ngập sâu nhiều khu dân cư, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.

Ngập lụt tại P.Quy Nhơn Bắc ẢNH: QUANG KHẢI

Tại xã Tuy Phước (trước đây thuộc H.Tuy Phước, Bình Định), mưa lớn kéo dài khiến nước sông Hà Thanh từ thượng nguồn đổ về mạnh. Nước dâng cao làm thôn Vân Hội 2 bị ngập từ 0,5 - 1 m, ảnh hưởng đến hàng chục hộ dân.

Ông Trần Minh Quang, Chủ tịch UBND xã Tuy Phước, cho biết ngay khi mực nước sông Hà Thanh bắt đầu dâng, chính quyền đã tuyên truyền, vận động người dân kê cao tài sản và tổ chức di dời đến khu vực an toàn.

Trong khi đó, ông Dương Minh Tân, Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Đông, cũng cho biết nước tràn qua một số tuyến đường giao thông trên địa bàn. Chính quyền đã cử người túc trực để đảm bảo an toàn cho người dân, phương tiện.

Nhiều khu vực phía đông tỉnh Gia Lai chìm trong nước lụt ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tại các phường An Nhơn, Hoài Nhơn... cũng diễn ra tình trạng ngập lụt. Trước tình trạng này, các địa phương đã tiến hành tuyên truyền, vận động và tổ chức sơ tán người dân đến nơi trú tránh an toàn.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, từ ngày 17 - 18.11, khu vực phía đông tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 40 - 100 mm. Một số nơi ghi nhận lượng mưa cao như xã Vân Canh 265,9 mm; Canh Liên 233,9 mm; An Quang 168 mm.

Trong 24 - 48 giờ tới, khu vực này tiếp tục có mưa lớn. Từ ngày 18 đến sáng 20.11, dự báo có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 100 - 250 mm, có nơi trên 300 mm.