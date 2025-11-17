Sạt lở làm nhà dân đổ sập, di dời khẩn 11 hộ dân

Chiều 17.11, ông Nguyễn Anh Cư, Phó chủ tịch UBND xã Khe Sanh (Quảng Trị) cho biết địa phương đang tiến hành di dời người và tài sản của các hộ dân ở khu vực sạt lở đến nơi an toàn.

1 nửa phần sau của nhà bà T. bị đổ sập ẢNH: B.H

Trước đó, vào khoảng 12 giờ cùng ngày, do ảnh hưởng của mưa lớn, một vụ sạt lở đã xảy ra tại khối phố 3A (xã Khe Sanh) vụ việc khiến 1/2 ngôi nhà của bà N.N.B.T bị đổ sập, đất đá xói mòn cũng làm lộ ra phần trụ nhà của các gia đình lân cận. Vụ việc rất may không có thiệt hại về người.

Sau khi nắm được thông tin, UBND xã Khe Sanh đã huy động lực lượng đến di dời người và tài sản, lập chốt ngăn người dân qua lại để đảm bảo an toàn. Hiện có 11 hộ dân (45 nhân khẩu) trong khu vực này đã được di dời đến nơi an toàn.

Vụ sạt lở khiến phần móng nhà của các hộ dân lân cạnh bị lộ ra, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở ẢNH: B.H

“Người dân được di dời đến nhà người thân, các tài sản cơ bản được chúng tôi hỗ trợ đưa đến nơi an toàn để tránh thiệt hại. Phía sau 11 ngôi nhà là một vực sâu, sạt lở ăn sâu vào phần móng có nguy cơ tiếp tục sạt lở”, ông Cư nói.

Tại xã Khe Sanh, mưa lớn không chỉ làm sập nhà, mà ảnh hưởng một số móng cầu ở thôn Ruộng, cầu tràn Ván Ri bị sạt lở nghiêm trọng, tuyến đường ở Khối phố 6 bị sạt lở 1/2 làn đường và một số cầu tạm làm chia cắt cục bộ đường vào thôn Ruộng và xã Húc cũ.