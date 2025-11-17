Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lũ cuốn trôi xe tải, tài xế mất tích khi cố vượt ngầm tràn ở Quảng Trị
Video Thời sự

Mạnh Cường
17/11/2025 15:02 GMT+7

Khi tự ý phá dỡ rào chắn cảnh báo để vượt qua ngầm tràn ở xã La Lay (Quảng Trị), cả xe tải lẫn tài xế bị nước lũ cuốn trôi.

Ngày 17.11, thông tin từ UBND xã La Lay cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một xe tải bị nước lũ cuốn trôi khi vượt qua ngầm tràn.

Vào khoảng 12 giờ cùng ngày, một xe tải (chưa rõ biển số, chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên tuyến QL15 hướng từ Cửa khẩu quốc tế La Lay - QL9, khi đi qua ngầm tràn A Rông Trên (xã La Lay) thì bị nước lũ cuốn trôi.

Từ chiều tối 16.11 đến sáng nay (17.11), trên địa bàn xã La Lay có mưa lớn khiến ngầm tràn bị ngập sâu hơn 1 m. "Xã đã gắn biển cảnh báo, dựng rào chắn, cấm phương tiện qua lại và cử lực lượng túc trực. Khi các cán bộ túc trực đang ăn cơm trưa thì xe tải này chạy về rồi tự ý tháo rào chắn, vượt qua ngầm tràn", đại diện lãnh đạo xã La Lay nói.

Hiện tại, do mưa lớn vẫn đang xảy ra trên địa bàn cũng lượng nước lũ tràn về rất lớn, lực lượng chức năng xã La Lay vẫn đang tổ chức phương án tìm kiếm tài xế và cứu hộ xe tải.

Nước cuồn cuộn đổ về, nhiều vùng biên giới Quảng Trị bị cô lập

Nước cuồn cuộn đổ về, nhiều vùng biên giới Quảng Trị bị cô lập

Đêm qua đến sáng nay, ngày 17.11, nhiều tuyến đường trên biên giới đất liền bị ngập lụt do mưa to, nước sông suối dâng cao. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị nắm chắc tình hình thời tiết, sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân ứng phó.

