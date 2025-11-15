Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cảnh sát đu dây diễn tập cứu người dưới vực sâu ở bán đảo Sơn Trà

Huy Đạt
Huy Đạt
15/11/2025 19:27 GMT+7

Giữa mưa gió trên sườn dốc bán đảo Sơn Trà, Công an TP.Đà Nẵng diễn tập ứng cứu nạn nhân rơi xuống vực sâu trong vụ tai nạn liên hoàn giả định.

Ngày 15.11, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng tổ chức diễn tập phương án cứu nạn cứu hộ trong tình huống giả định tai nạn giao thông liên hoàn trên tuyến đường Hoàng Sa (bán đảo Sơn Trà), mô phỏng vụ va chạm giữa ô tô bán tải và 2 xe máy khiến nhiều người bị hất xuống vực sâu.

Cảnh sát đu dây diễn tập cứu người dưới vực sâu ở bán đảo Sơn Trà- Ảnh 1.

Lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ triển khai đội hình cứu nạn trên tuyến đường Hoàng Sa (bán đảo Sơn Trà) trong tình huống giả định tai nạn liên hoàn giữa xe bán tải và 2 xe máy

ẢNH: Đ.X.

Tình huống giả định đặt ra yêu cầu ứng cứu khẩn cấp khi phương tiện biến dạng, nguy cơ rò rỉ nhiên liệu cao và nạn nhân bị thương nặng nằm dưới sườn núi đá.

Cảnh sát đu dây diễn tập cứu người dưới vực sâu ở bán đảo Sơn Trà- Ảnh 2.

Tình huống giả định, sau cú va chạm mạnh các nạn nhân bị hất văng xuống vực sâu

ẢNH: Đ.X.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng 4 xe chuyên dụng được điều động đến hiện trường, triển khai phong tỏa khu vực, sử dụng dây, ròng rọc và thiết bị chuyên dụng tiếp cận nạn nhân giữa địa hình dốc đứng, cây cỏ rậm rạp.

Cảnh sát đu dây diễn tập cứu người dưới vực sâu ở bán đảo Sơn Trà- Ảnh 3.
Cảnh sát đu dây diễn tập cứu người dưới vực sâu ở bán đảo Sơn Trà- Ảnh 4.
Cảnh sát đu dây diễn tập cứu người dưới vực sâu ở bán đảo Sơn Trà- Ảnh 5.

Mưa gió khiến đường trơn trượt, lực lượng cứu hộ sử dụng dây, ròng rọc và cáng chuyên dụng đưa nạn nhân lên mặt đường, chuyển đi cấp cứu

Dù thời tiết mưa gió, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, lực lượng cứu nạn vẫn kiên trì bám địa hình, phối hợp nhịp nhàng để hoàn thành nhiệm vụ.

Theo trung tá Nguyễn Trung Hiếu, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, buổi diễn tập giúp cán bộ, chiến sĩ nắm chắc việc điều hành phương tiện, thành thục kỹ chiến thuật và sẵn sàng ứng phó mọi tình huống trên địa hình đặc thù trên bán đảo Sơn Trà.

Cảnh sát đu dây diễn tập cứu người dưới vực sâu ở bán đảo Sơn Trà- Ảnh 6.

Toàn cảnh sườn núi đá, nơi nạn nhân được giả định rơi xuống, sát với thực tế nguy cơ tai nạn trên bán đảo Sơn Trà

ẢNH: Đ.X.

Cũng theo Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà vốn là khu vực có nhiều cung đường dốc, cua gắt, từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. "Hoạt động diễn tập lần này góp phần nâng cao khả năng xử lý tình huống thực tế, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách khi tham quan, di chuyển trên tuyến đường này", trung tá Nguyễn Trung Hiếu thông tin.

Tin liên quan

Sạt lở núi ở Đà Nẵng: Hiện trường nguy hiểm, chờ thời cơ tìm 3 người mất tích

Sạt lở núi ở Đà Nẵng: Hiện trường nguy hiểm, chờ thời cơ tìm 3 người mất tích

Kiểm tra hiện trường vụ sạt lở núi khiến 3 người mất tích, lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo thực hiện công tác tìm kiếm phải quyết liệt, nhanh nhưng thận trọng, kỹ lưỡng để bảo đảm an toàn cho lực lượng cứu hộ.

Khám phá thêm chủ đề

Bán Đảo Sơn Trà cứu nạn Hoàng Sa Đà Nẵng Tai nạn liên hoàn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận