Cảnh sát đu dây diễn tập cứu người dưới vực sâu ở bán đảo Sơn Trà

Ngày 15.11, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng tổ chức diễn tập phương án cứu nạn cứu hộ trong tình huống giả định tai nạn giao thông liên hoàn trên tuyến đường Hoàng Sa (bán đảo Sơn Trà), mô phỏng vụ va chạm giữa ô tô bán tải và 2 xe máy khiến nhiều người bị hất xuống vực sâu.

Lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ triển khai đội hình cứu nạn trên tuyến đường Hoàng Sa (bán đảo Sơn Trà) trong tình huống giả định tai nạn liên hoàn giữa xe bán tải và 2 xe máy ẢNH: Đ.X.

Tình huống giả định đặt ra yêu cầu ứng cứu khẩn cấp khi phương tiện biến dạng, nguy cơ rò rỉ nhiên liệu cao và nạn nhân bị thương nặng nằm dưới sườn núi đá.

Tình huống giả định, sau cú va chạm mạnh các nạn nhân bị hất văng xuống vực sâu ẢNH: Đ.X.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng 4 xe chuyên dụng được điều động đến hiện trường, triển khai phong tỏa khu vực, sử dụng dây, ròng rọc và thiết bị chuyên dụng tiếp cận nạn nhân giữa địa hình dốc đứng, cây cỏ rậm rạp.

Mưa gió khiến đường trơn trượt, lực lượng cứu hộ sử dụng dây, ròng rọc và cáng chuyên dụng đưa nạn nhân lên mặt đường, chuyển đi cấp cứu

Dù thời tiết mưa gió, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, lực lượng cứu nạn vẫn kiên trì bám địa hình, phối hợp nhịp nhàng để hoàn thành nhiệm vụ.

Theo trung tá Nguyễn Trung Hiếu, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, buổi diễn tập giúp cán bộ, chiến sĩ nắm chắc việc điều hành phương tiện, thành thục kỹ chiến thuật và sẵn sàng ứng phó mọi tình huống trên địa hình đặc thù trên bán đảo Sơn Trà.

Toàn cảnh sườn núi đá, nơi nạn nhân được giả định rơi xuống, sát với thực tế nguy cơ tai nạn trên bán đảo Sơn Trà ẢNH: Đ.X.

Cũng theo Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà vốn là khu vực có nhiều cung đường dốc, cua gắt, từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. "Hoạt động diễn tập lần này góp phần nâng cao khả năng xử lý tình huống thực tế, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách khi tham quan, di chuyển trên tuyến đường này", trung tá Nguyễn Trung Hiếu thông tin.