Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đoàn tuyên giáo, báo chí TP.HCM tặng quà bà con Thái Nguyên bị thiệt hại mưa lũ

Sỹ Đông
Sỹ Đông
14/11/2025 07:10 GMT+7

Trong hành trình về nguồn, đoàn công tác tuyên giáo và báo chí, xuất bản TP.HCM trao tặng nhiều phần quà tới các gia đình chính sách, học sinh và hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ.

Ngày 13.11, tiếp nối hành trình "Hướng về cội nguồn cách mạng", đoàn cán bộ tuyên giáo, dân vận, báo chí, xuất bản TPHCM làm việc với tỉnh Thái Nguyên.

Tham dự đoàn có ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Về phía địa phương có ông Bùi Văn Lương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; bà Đỗ Thị Minh Hoa, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, ông Bùi Văn Lương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết một số chỉ tiêu kinh tế dự báo đạt mức tăng trưởng cao hơn cùng kỳ.

Đoàn tuyên giáo, báo chí TP.HCM tặng quà bà con Thái Nguyên bị thiệt hại mưa lũ- Ảnh 1.

Ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM mong muốn qua chuyến công tác sẽ thắt chặt quan hệ, tình cảm giữa TP.HCM với Thái Nguyên

ẢNH: HOÀNG HÙNG

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2025 ước đạt 8,5%; cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 26.000 tỉ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cho biết tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, tập trung vào 3 đột phá phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển kinh tế tư nhân.

Ông Lương gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đoàn công tác TP.HCM đã dành tình cảm đặc biệt dành cho nhân dân, hộ nghèo, cận nghèo, hộ chịu ảnh hưởng nặng nề do bão, lũ của tỉnh Thái Nguyên.

Đoàn tuyên giáo, báo chí TP.HCM tặng quà bà con Thái Nguyên bị thiệt hại mưa lũ- Ảnh 2.

Đoàn công tác tặng quà các gia đình chính sách

ẢNH: HOÀNG HÙNG

Thay mặt đoàn công tác TP.HCM, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu và tình cảm của tỉnh Thái Nguyên dành cho đoàn.

Ông Đức mong muốn thông qua chuyến công tác này, mối quan hệ hợp tác, hữu nghị và tình cảm giữa TP.HCM và Thái Nguyên sẽ ngày càng thắt chặt hơn nữa. Ông Đức cũng chia sẻ với những mất mát của Thái Nguyên do thiên tai, bão lũ vừa qua, đồng thời bày tỏ sự khâm phục trước tinh thần làm việc hiệu quả của địa phương khi nhanh chóng ổn định đời sống sau thiên tai.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cho biết Thái Nguyên từng là thủ đô kháng chiến, và là địa chỉ đỏ để cán bộ, nhân dân TP.HCM đến tham quan, về nguồn. Đoàn công tác mong muốn được chia sẻ cùng bà con nhằm vơi bớt những khó khăn do thiên tai vừa qua.

Đoàn tuyên giáo, báo chí TP.HCM tặng quà bà con Thái Nguyên bị thiệt hại mưa lũ- Ảnh 3.

Đoàn công tác tặng quà cho các em học sinh

ẢNH: HOÀNG HÙNG

Nhắc lại thời điểm TP.HCM đối mặt với đại dịch Covid-19 rất nhiều khó khăn, ông Đức cho biết thành phố nhận được sự chia sẻ, đồng hành của Trung ương, cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương, trong đó có tỉnh Thái Nguyên. Những tình cảm đó, TP.HCM mãi mãi khắc ghi.

Dịp này, đoàn công tác TP.HCM tặng 500 lá cờ Tổ quốc đến tỉnh Thái Nguyên; trao 20 phần quà cho gia đình chính sách (mỗi phần quà gồm 1 triệu đồng và 2 áo ấm); trao 30 phần quà cho hộ gia đình bị thiệt hại nặng do mưa bão (mỗi phần quà gồm 3 triệu đồng và 2 áo ấm); trao 50 suất quà cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập (mỗi phần quà 1 triệu đồng).

Tin liên quan

Đoàn cán bộ tuyên giáo, phóng viên TP.HCM thăm các địa chỉ đỏ báo chí cách mạng

Đoàn cán bộ tuyên giáo, phóng viên TP.HCM thăm các địa chỉ đỏ báo chí cách mạng

Ngày 12.11, đoàn cán bộ tuyên giáo, dân vận, báo chí, xuất bản tiêu biểu TP.HCM đến thăm Khu di tích lịch sử quốc gia nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên).

Hơn 100 cán bộ tuyên giáo, phóng viên TP.HCM tham quan Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Báo Thanh Niên nhận giải tập thể xuất sắc về công tác phòng, chống tham nhũng TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

BÁO CHÍ TP.HCM thái nguyên thiệt hại mưa lũ ban tuyên giáo và dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận