Đoàn tuyên giáo, báo chí TP.HCM tặng quà bà con Thái Nguyên bị thiệt hại mưa lũ

Ngày 13.11, tiếp nối hành trình "Hướng về cội nguồn cách mạng", đoàn cán bộ tuyên giáo, dân vận, báo chí, xuất bản TPHCM làm việc với tỉnh Thái Nguyên.

Tham dự đoàn có ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Về phía địa phương có ông Bùi Văn Lương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; bà Đỗ Thị Minh Hoa, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, ông Bùi Văn Lương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết một số chỉ tiêu kinh tế dự báo đạt mức tăng trưởng cao hơn cùng kỳ.

Ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM mong muốn qua chuyến công tác sẽ thắt chặt quan hệ, tình cảm giữa TP.HCM với Thái Nguyên ẢNH: HOÀNG HÙNG

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2025 ước đạt 8,5%; cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 26.000 tỉ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cho biết tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, tập trung vào 3 đột phá phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển kinh tế tư nhân.

Ông Lương gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đoàn công tác TP.HCM đã dành tình cảm đặc biệt dành cho nhân dân, hộ nghèo, cận nghèo, hộ chịu ảnh hưởng nặng nề do bão, lũ của tỉnh Thái Nguyên.

Đoàn công tác tặng quà các gia đình chính sách ẢNH: HOÀNG HÙNG

Thay mặt đoàn công tác TP.HCM, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu và tình cảm của tỉnh Thái Nguyên dành cho đoàn.

Ông Đức mong muốn thông qua chuyến công tác này, mối quan hệ hợp tác, hữu nghị và tình cảm giữa TP.HCM và Thái Nguyên sẽ ngày càng thắt chặt hơn nữa. Ông Đức cũng chia sẻ với những mất mát của Thái Nguyên do thiên tai, bão lũ vừa qua, đồng thời bày tỏ sự khâm phục trước tinh thần làm việc hiệu quả của địa phương khi nhanh chóng ổn định đời sống sau thiên tai.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cho biết Thái Nguyên từng là thủ đô kháng chiến, và là địa chỉ đỏ để cán bộ, nhân dân TP.HCM đến tham quan, về nguồn. Đoàn công tác mong muốn được chia sẻ cùng bà con nhằm vơi bớt những khó khăn do thiên tai vừa qua.

Đoàn công tác tặng quà cho các em học sinh ẢNH: HOÀNG HÙNG

Nhắc lại thời điểm TP.HCM đối mặt với đại dịch Covid-19 rất nhiều khó khăn, ông Đức cho biết thành phố nhận được sự chia sẻ, đồng hành của Trung ương, cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương, trong đó có tỉnh Thái Nguyên. Những tình cảm đó, TP.HCM mãi mãi khắc ghi.

Dịp này, đoàn công tác TP.HCM tặng 500 lá cờ Tổ quốc đến tỉnh Thái Nguyên; trao 20 phần quà cho gia đình chính sách (mỗi phần quà gồm 1 triệu đồng và 2 áo ấm); trao 30 phần quà cho hộ gia đình bị thiệt hại nặng do mưa bão (mỗi phần quà gồm 3 triệu đồng và 2 áo ấm); trao 50 suất quà cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập (mỗi phần quà 1 triệu đồng).