Thời sự

Báo Thanh Niên nhận giải tập thể xuất sắc về công tác phòng, chống tham nhũng TP.HCM

Vũ Phượng
Vũ Phượng
11/11/2025 11:48 GMT+7

Báo Thanh Niên vinh dự nhận giải tập thể xuất sắc về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM năm 2024 - 2025.

Sáng 11.11, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị do ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, Trưởng ban Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM chủ trì.

Trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra lễ trao Giải Báo chí về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM năm 2024 - 2025.

Báo Thanh Niên nhận giải tập thể xuất sắc về công tác phòng, chống tham nhũng TP.HCM - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao giải tập thể xuất sắc về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên (thứ tư từ trái sang) nhận giải

ẢNH: DIỆU MI

Dịp này, Báo Thanh Niên là 1 trong 10 tập thể vinh dự được Ban Nội chính Thành ủy trao tặng giải tập thể xuất sắc về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM. Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên đại diện tập thể nhận giải thưởng.

Báo Thanh Niên cũng đoạt 1 giải khuyến khích với tác phẩm Cấp bách thu hồi đất công để xây trường học của tác giả Nguyễn Sỹ Đông, phóng viên Ban Chính trị - Xã hội.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã tập trung rà soát, xử lý công trình, nhà đất là tài sản công khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đơn vị hành chính; đảm bảo thống kê đầy đủ, chính xác thực trạng; tổ chức bàn giao, tiếp nhận, khai thác tài sản đúng quy định, hiệu quả, tránh bỏ sót, gây thất thoát, lãng phí tài sản.

Báo Thanh Niên nhận giải tập thể xuất sắc về công tác phòng, chống tham nhũng TP.HCM - Ảnh 2.

Ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM trao giải giải khuyến khích cho đại diện Báo Thanh Niên (thứ ba từ phải sang)

ẢNH: DIỆU MI

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung kiểm tra và xử lý nghiêm nhiều cán bộ, đảng viên sai phạm, kể cả người đứng đầu.

Ban Nội chính Thành ủy, các cơ quan tố tụng, hội đồng định giá thường xuyên trong tố tụng hình sự phối hợp, chủ động khắc phục những hạn chế, nhằm đẩy nhanh tiến độ giám định, định giá đối với các vụ án, vụ việc, góp phần tạo chuyển biến đáng kể trong quá trình xử lý.

