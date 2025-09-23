TP.HCM kết thúc chỉ đạo 7 vụ án tham nhũng

Nội dung trên được nêu trong thông cáo báo chí của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM (gọi tắt là ban chỉ đạo) ban hành ngày 23.9. Trước đó, ban chỉ đạo đã tổ chức phiên họp lần thứ 11 do ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM chủ trì.

TP.HCM kết thúc chỉ đạo xử lý đối với 7 vụ án và 3 vụ việc thuộc diện theo dõi ẢNH: NHẬT THỊNH

Tháo gỡ 266 công trình, dự án vướng mắc

Ban chỉ đạo đánh giá từ đầu năm 2025 đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh quyết liệt, góp phần quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường, củng cố niềm tin của người dân.

Công tác phòng, chống lãng phí được tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó tập trung rà soát, xử lý công trình, nhà đất là tài sản công khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đơn vị hành chính; đảm bảo thống kê đầy đủ, chính xác thực trạng; tổ chức bàn giao, tiếp nhận, khai thác tài sản đúng quy định, hiệu quả, tránh bỏ sót, gây thất thoát, lãng phí tài sản. TP.HCM đã tháo gỡ 266/838 công trình, dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung kiểm tra và xử lý nghiêm nhiều cán bộ, đảng viên sai phạm, kể cả người đứng đầu. Ban Nội chính Thành ủy, các cơ quan tố tụng, hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự phối hợp, chủ động khắc phục những hạn chế, nhằm đẩy nhanh tiến độ giám định, định giá đối với các vụ án, vụ việc, góp phần tạo chuyển biến đáng kể trong quá trình xử lý.

266/838 công trình, dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc đã được tháo gỡ ẢNH: NHẬT THỊNH

Ban chỉ đạo đã tập trung chỉ đạo nhiều nhiệm vụ, giải pháp toàn diện, cả về phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kịp thời kiện toàn nhân sự ban chỉ đạo sau hợp nhất.

Tập trung gỡ vướng về định giá tài sản



Tại phiên họp, ban chỉ đạo thống nhất kết thúc chỉ đạo xử lý đối với 7 vụ án, 3 vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo do đã kết thúc việc giải quyết theo quy định pháp luật.

Về nhiệm vụ thời gian tới, ban chỉ đạo tập trung đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn với công tác cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, chuyển đổi số và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Toàn bộ các công việc theo thẩm quyền của 2 cấp phải đảm bảo được thực hiện thông suốt, không để chậm trễ, không để sót việc. Khắc phục triệt để tư tưởng trông chờ, ỷ lại, đùn đẩy, trì hoãn giải quyết công việc; không được lấy lý do nhiệm vụ mới, chưa rõ, chờ hướng dẫn để đùn đẩy, né tránh trong thực thi công vụ.



Đồng thời, ban chỉ đạo yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm các vụ án, vụ việc còn lại theo chỉ đạo Trung ương; phấn đấu không để kéo dài những vụ án, vụ việc cũ sang nhiệm kỳ mới, kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những cán bộ suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ban chỉ đạo sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản liên quan đến các vụ án, vụ việc... để đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý.