Thời sự

Bí thư Trần Lưu Quang: TP.HCM xem Petrovietnam là đối tác chiến lược

Nguyễn Long
Nguyễn Long
08/11/2025 14:58 GMT+7

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang khẳng định TP.HCM sẽ đồng hành và xem Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) là đối tác chiến lược.

Ngày 8.11, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đã làm việc với Petrovietnam nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Petrovietnam trên địa bàn thành phố và định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Bí thư Trần Lưu Quang: TP.HCM xem Petrovietnam là đối tác chiến lược- Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Petrovietnam

ẢNH: NGUYỄN LONG

TP.HCM xem Petrovietnam là đối tác chiến lược

Theo báo cáo của Petrovietnam, tại TP.HCM hiện có 20 đơn vị thành viên của tập đoàn đang hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư, góp phần tích cực thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố.

Các đơn vị này đang vận hành, quản lý hàng loạt cơ sở công nghiệp trọng điểm như hệ thống khí Nam Côn Sơn, các kho LNG và LPG, nhà máy chế biến khí Dinh Cố, nhà máy Đạm Phú Mỹ, nhà máy NPK Việt Nam, hệ thống kho cảng xăng dầu, các dự án dầu khí ngoài khơi thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu... tạo nên chuỗi sản xuất, phân phối khép kín, hiện đại, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hình thành các khu công nghiệp năng lượng - hóa dầu - dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao của TP.HCM.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang khẳng định TP.HCM sẽ đồng hành với tập đoàn trong sự phát triển của thành phố, góp phần vào sự phát triển của cả nước và xem Petrovietnam là đối tác chiến lược.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, Petrovietnam không chỉ làm kinh tế mà đang làm an ninh năng lượng, an ninh phi truyền thống và đang từng ngày đóng góp xây dựng hình ảnh, vị thế đất nước. Một đất nước mà mỗi ngày mạnh và bền vững, thân thiện hơn, cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cần có cách xử lý mới với thứ tự ưu tiên

Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết thành phố ngày nay có không gian phát triển mới với kinh tế biển - một lĩnh vực phát triển có tính chất trụ cột - mà trọng tâm là năng lượng và logistics. Theo ông Trần Lưu Quang, đây cũng là những vấn đề, những lĩnh vực cốt kiến của Petrovietnam.

TP.HCM đồng tình với 4 kiến nghị của Petrovietnam, gồm: quy hoạch; quản lý sử dụng đất một số lĩnh vực, một số địa chỉ cụ thể; đề xuất tham dự một số dự án của thành phố; đề xuất thành phố một số cơ chế có tính chất vượt trội, tính chất chất mới, tính chất phù hợp với sự phát triển của Việt Nam và thế giới trong tương lai.

Với các kiến nghị này của Petrovietnam, ông Trần Lưu Quang đề nghị cần phải có nguyên tắc, có cách ứng xử mới, cách xử lý mới, phải có thứ tự ưu tiên vì không có đủ thời gian để làm tất cả mọi việc được, ưu tiên cho cái nào chủ động bàn với nhau, làm việc gì thúc đẩy được việc khác, đem lại sự hào hứng để nghĩ, để thực hiện việc khác có thể lớn lao hơn…

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cũng đồng tình 5 trụ cột Petrovietnam đề nghị trong sự hợp tác của thành phố. Đó là: để TP.HCM trở thành đô thị thông minh; phát triển xanh; chuỗi cung ứng sạch; phát triển trung tâm dịch vụ kỹ thuật biển và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Khám phá thêm chủ đề

Petrovietnam Trần Lưu Quang Hệ sinh thái Bí thư Thành ủy TP.HCM
