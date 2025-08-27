Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Động thổ nhà máy sản xuất lò nung công nghiệp và cấu kiện lò nung 7 triệu USD

Nguyễn Long
Nguyễn Long
27/08/2025 18:42 GMT+7

Công ty TNHH Hirochiku Asia Việt Nam động thổ nhà máy sản xuất lò nung công nghiệp và cấu kiện lò nung tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, có tổng vốn đầu tư 7 triệu USD.

Ngày 27.8, Công ty TNHH Hirochiku Asia Việt Nam (Nhật Bản) đã tổ chức lễ động thổ nhà máy sản xuất lò nung công nghiệp và cấu kiện lò nung tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, phường Tân Phước (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), TP.HCM. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 7 triệu USD, trên diện tích 2 ha, đánh dấu bước mở rộng chiến lược của tập đoàn Nhật Bản tại thị trường Đông Nam Á.
Động thổ nhà máy sản xuất lò nung công nghiệp và cấu kiện lò nung 7 triệu USD- Ảnh 1.

Lễ động thổ nhà máy

ẢNH: NGUYỄN LONG

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, ông Nakabayashi Yasushi, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Hirochiku tại Nhật Bản, cho biết công ty quyết định mở rộng sang thị trường Việt Nam cách đây 2 năm và đã thành lập pháp nhân tại địa phương vào tháng 8.2024.

Ông cho biết việc nhà đầu tư chọn Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 làm địa điểm xây dựng nhà máy lý tưởng vì nơi đây không chỉ có thời hạn thuê đất dài hạn mà còn sở hữu vị trí chiến lược gần cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho hoạt động logistics quốc tế.

Trong giai đoạn 1, Công Ty TNHH Hirochiku Asia Việt Nam sẽ xây dựng một tòa nhà văn phòng hiện đại và một xưởng chuyên thi công vật liệu chịu lửa cho các lò xử lý nhiệt cỡ lớn và các bộ phận của lò. Các sản phẩm làm ra sẽ được đóng gói để vận chuyển trực tiếp sang Nhật Bản và các quốc gia khác.

Một trong những điểm nhất của dự án là việc áp dụng phương pháp thi công lắp ghép quy mô lớn, kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian giao hàng, tối ưu hóa nhân lực thi công, cắt giảm chi phí và đảm bảo sự ổn định vượt trội về chất lượng sản phẩm.

Về chiến lược phát triển nguồn nhân lực, công ty đã và đang đưa các thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản để đào tạo chuyên sâu, đồng thời triển khai các chương trình tuyển dụng dành cho sinh viên tài năng tại các trường đại học. "Khi nhà máy đi vào hoạt động, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyển dụng và đào tạo đội ngũ công nhân lành nghề tại địa phương", ông Yasushi khẳng định.

Dự kiến, nhà máy sẽ vận hành thử nghiệm từ quý 3/2026 đến quý 1/2027 và chính thức đi vào sản xuất từ quý 2/2027.

