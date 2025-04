Bà Rịa - Vũng Tàu tận dụng tối đa lợi thế để vươn ra biển lớn

Vươn mình mạnh mẽ, phát triển toàn diện

Tối 26.4, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (27.4.1975 - 27.4.2025). Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng; bà Nguyễn Thị Thanh, Phó chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang… đã đến tham dự.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng và Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Viết Thanh tại lễ kỷ niệm

ẢNH: NGUYỄN LONG

Phát biểu diễn văn tại lễ kỷ niệm, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết cách đây 50 năm, Tỉnh ủy Bà Rịa - Long Khánh (lúc bấy giờ) đã chỉ đạo chuẩn bị lực lượng, lương thực sẵn sàng tiến công nổi dậy với phương châm "huyện giải phóng huyện, xã giải phóng xã".

Từ ngày 9 - 21.4.1975, lực lượng vũ trang Bà Rịa - Long Khánh cùng các lực lượng chủ lực Quân đoàn 4 và Sư đoàn 6 tiến công giải phóng Xuân Lộc, đập tan tuyến phòng thủ được mệnh danh là "Cánh cửa thép" bảo vệ phía đông bắc Sài Gòn. Ngày 23.4.1975, những đơn vị đầu tiên của Sư đoàn Sao Vàng đã hành quân đến nhận nhiệm vụ giải phóng Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trên cơ sở phương án đã thống nhất, đúng 17 giờ ngày 26.4.1975, 19 khẩu trọng pháo của Sư đoàn Sao Vàng đã đồng loạt đánh vào các mục tiêu thuộc Tiểu khu Phước Tuy, Trung tâm Huấn luyện Vạn Kiếp và Chi khu Đức Thạnh, mở màn cuộc tiến công giải phóng Bà Rịa - Vũng Tàu.

4 giờ sáng 27.4.1975, Trung đoàn 12 cùng các lực lượng H.Châu Đức đã hoàn toàn làm chủ chi khu Đức Thạnh. 6 giờ cùng ngày, lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã tung bay trên nóc Dinh Tỉnh trưởng ngụy. Trưa cùng ngày, lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng tung bay trên tháp nước Nhà Tròn Bà Rịa. Sự kiện này đã đi vào lịch sử tỉnh nhà, là một trong những dấu mốc quan trọng, đánh dấu thị xã Bà Rịa - là Tỉnh lỵ, địa bàn trung tâm quan trọng của tỉnh lúc bấy giờ được hoàn toàn giải phóng.

Trên đà thắng lợi, tại H.Xuyên Mộc và H.Long Đất, lực lượng vũ trang địa phương cũng đồng loạt mở các cuộc tiến công giành lại chính quyền về tay nhân dân. Đến chiều 30.4.1975, TP.Vũng Tàu được hoàn toàn giải phóng.

Tại các trại tù Côn Đảo, sáng 30.4.1975, những người có trách nhiệm quyết định chớp thời cơ tự giải phóng; Đảng ủy lâm thời được thành lập. 10 giờ cùng ngày, Đài Phát thanh Côn Đảo phát tin tù chính trị hoàn toàn làm chủ Côn Đảo, chấm dứt một trong những trang sử bi thương nhưng đầy hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Viết Thanh cho biết qua nửa thế kỷ, từ một địa phương chịu nhiều đau thương mất mát, hậu quả bởi chiến tranh rất nặng nề, nhưng được sự quan tâm, hỗ trợ, lãnh đạo của Trung ương, với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và khí chất của con người vùng Đất Đỏ - miền Đông gian lao mà anh dũng, Bà Rịa - Vũng Tàu đã vươn mình mạnh mẽ và phát triển toàn diện.

Giai đoạn 2021 - 2025, Bà Rịa - Vũng Tàu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP thuộc nhóm cao của cả nước; cơ sở hạ tầng được đầu tư hoàn thiện đồng bộ; thu hút đầu tư trong và ngoài nước nằm trong nhóm tỉnh, thành cao nhất cả nước.

Chất lượng cuộc sống và các chỉ số hạnh phúc của người dân không ngừng được cải thiện; từ năm 2022, tỉnh đã xóa bỏ hoàn toàn hộ nghèo và cận nghèo đa chiều theo chuẩn quốc gia. Hệ thống cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao được cải thiện; Bà Rịa - Vũng Tàu tự hào là địa phương đi đầu trên cả nước đã thực hiện hỗ trợ 100% học phí cho các cấp học; thực hiện cấp bảo hiểm y tế miễn phí cho người từ 65 tuổi trở lên…

Triển khai hiệu quả các đề án lớn

Tham dự lễ kỷ niệm, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được trong quá trình đấu tranh cách mạng và xây dựng quê hương.

Đại tướng Phan Văn Giang dự lễ khánh thành công viên Tượng Đài, Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu ẢNH: NGUYỄN LONG

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị trong thời gian tới Bà Rịa - Vũng Tàu phát huy tinh thần đoàn kết truyền thống, phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế vươn ra biển để trở nên giàu mạnh, phải được coi là hướng ưu tiên chiến lược của tỉnh, để Bà Rịa - Vũng Tàu thật sự trở thành đầu mối giao thương chiến lược của khu vực Đông Nam Á. Đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải, phấn đấu đưa cụm cảng này trở thành cảng trung chuyển quốc tế tầm cỡ khu vực và thế giới. Đồng thời triển khai hiệu quả các đề án lớn như khu thương mại tự do Cái Mép Hạ, phát triển Côn Đảo thành đô thị sinh thái biển kiểu mẫu, hoàn thiện hạ tầng hệ thống giao thông kết nối đa phương thức như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường Vành đai 4 TP.HCM, cầu Phước An… Đây sẽ là những động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Bà Rịa - Vũng Tàu có giải pháp đột phá trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ, phấn đấu dẫn đầu cả nước về chỉ số chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cấp tỉnh, đẩy mạnh cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Kết hợp chặt chẽ việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và cải cách thủ tục hành chính nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng kinh tế xanh, thúc đẩy phát triển công nghiệp xanh, năng lượng tái tạo kinh tế tuần hoàn gắn với bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong lĩnh vực du lịch cần xây dựng chuỗi đô thị du lịch ven biển như Vũng Tàu - Long Hải - Phước Hải - Hồ Tràm - Bình Châu thành trung tâm du lịch chất lượng cao, giàu bản sắc phong phú về loại hình mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng đề nghị Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung chỉ đạo đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo để đáp ứng nhu cầu của ngành kinh tế trụ cột, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục lòng yêu nước, truyền thống anh hùng cách mạng dân tộc và địa phương, phát huy tốt giá trị các di tích lịch sử trên địa bàn… Có giải pháp tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân vững mạnh gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận "lòng dân vững chắc"...