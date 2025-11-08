Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bí thư Trần Lưu Quang dự lễ gắn biển công trình 3.300 tỉ đồng của Petrovietnam

Nguyễn Long
Nguyễn Long
08/11/2025 11:50 GMT+7

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã dự lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đối với công trình chân đế khối thượng tầng giàn xử lý trung tâm của Petrovietnam.

Sáng 8.11, tại Trung tâm dịch vụ hậu cần kỹ thuật PTSC (phường Rạch Dừa, TP.HCM), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đối với công trình chân đế khối thượng tầng giàn xử lý trung tâm (CPP) - dự án khí Lô B.

Tham dự buổi lễ có Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Phó bí thư thường trực Lê Quốc Phong; Chủ tịch HĐND Võ Văn Minh; Phó bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông cùng lãnh đạo UBND TP.HCM và các sở ngành.

Petrovietnam gắn biển công trình chân đế có vốn đầu tư 3.300 tỉ đồng - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nghe giới thiệu về các dự án tiêu biểu của Petrovietnam đang thực hiện

ẢNH: NGUYỄN NGỌC

Theo Petrovietnam, CPP có khối lượng chân đế khoảng 7.400 tấn và cọc khoảng 5.700 tấn, được chế tạo tại Công ty TNHH MTV dịch vụ cơ khí hàng hải, đơn vị thành viên của Tổng công ty PTSC.

Tổng giá trị công trình khoảng 3.300 tỉ đồng, huy động gần 1.000 kỹ sư và công nhân trực tiếp thi công trong suốt quá trình chế tạo.

- Ảnh 1.

Chân đế khối thượng tầng giàn xử lý trung tâm

ẢNH: NGUYỄN LONG

Địa điểm lắp đặt chân đế nằm tại vùng mỏ Lô B&48/95 và Lô 52/97, thuộc vùng biển phía Tây Nam Việt Nam. Đến nay, công trình đã hoàn thành chế tạo trong bờ toàn bộ phần chân đế và bốn cọc, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và chất lượng theo quy định quốc tế.

Theo Petrovietnam, hiện công tác hạ thủy, vận chuyển và lắp đặt ngoài khơi đang được chuẩn bị khẩn trương, dự kiến hoàn thành trong tháng 11.2025.

"Việc hoàn thiện đúng tiến độ của công trình này không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình triển khai Dự án khí Lô B, mà còn thể hiện năng lực, tinh thần vượt khó và quyết tâm của Petrovietnam cùng các đơn vị thành viên trong thực hiện công trình trọng điểm quốc gia về năng lượng", lãnh đạo Petrovietnam nhấn mạnh.

Chuỗi dự án khí - điện Lô B - Ô Môn là dự án trọng điểm quốc gia có tổng mức đầu tư gần 12 tỉ USD, bao gồm 3 hợp phần. Thượng nguồn: Phát triển mỏ khí Lô B&48/95 và Lô 52/97 ngoài khơi Tây Nam Việt Nam, cách bờ khoảng 220 km, độ sâu nước khoảng 77 m. Trung nguồn: Hệ thống đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn dài 431 km. Hạ nguồn: Tổ hợp 4 nhà máy điện khí Ô Môn I - IV với tổng công suất khoảng 3.800 MW.

Khi đi vào vận hành, chuỗi dự án sẽ cung cấp khoảng 5,06 tỉ m³ khí/năm, nguồn nhiên liệu sạch, ổn định cho các nhà máy điện khu vực Tây Nam bộ, đóng góp hàng chục tỉ USD cho ngân sách, thúc đẩy công nghiệp hóa vùng đồng bằng sông Cửu Long và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

