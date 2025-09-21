Tổng Bí thư Tô Lâm: Petrovietnam phải vào top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới

Chiều 21.9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (3.9 .1975 - 3.9.2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Việt Nam (Petrovietnam).

Tự tin trong hàng ngũ 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, biểu dương Petrovietnam có những đóng góp to lớn, nhiều năm đạt từ 20 - 30 % tổng thu ngân sách nhà nước, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; góp phần giữ vững mạch sống của xã hội, góp phần bảo vệ an ninh chế độ trong những thời điểm cam go, trước những biến động chính trị thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham quan triển lãm thành tựu khoa học công nghệ và dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Petrovietnam ẢNH: PVN

Trong chiến lược phát triển của đất nước những năm tới, Petrovietnam có trách nhiệm triển khai Kết luận 76 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 và một số định hướng cho giai đoạn mới.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, đây chính là kim chỉ nam để Petrovietnam chuyển từ "khai thác tài nguyên" sang "kiến tạo năng lượng - công nghiệp - tri thức".

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng yêu cầu Petrovietnam bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia; chủ động xây dựng năng lực dự trữ chiến lược, điều tiết, cung ứng và điều độ linh hoạt gắn với an ninh năng lượng, an ninh quốc phòng và độc lập, tự chủ kinh tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương lao động hạng nhất cho Petrovietnam tại lễ kỷ niệm ẢNH: PVN

Đặc biệt, Petrovietnam cần tiên phong trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đổi mới quản trị, hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế để nâng cao hiệu quả, an toàn; tăng cường kỷ luật thực thi, phòng chống thất thoát, lãng phí tài nguyên.

Petrovietnam chủ động hội nhập kinh tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị năng lượng quốc tế, đưa tập đoàn trở thành đại sứ kinh tế công nghiệp của Việt Nam; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tư nhân tham gia sâu vào chuỗi sản xuất, nghiên cứu chế tạo theo nguyên tắc cùng hưởng lợi, cùng phát triển và hoàn thành mục tiêu đến năm 2030, Petrovietnam trở thành một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới.

Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng Petrovietnam 8 chữ: Tiên phong, Vượt trội, Bền vững, Toàn cầu. "Tiên phong để dẫn dắt phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển dịch năng lượng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh nâng tầm bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam. Vượt trội trong hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo trở thành hình mẫu tiêu biểu trong các doanh nghiệp nhà nước. Bền vững trong tầm nhìn phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội và trách nhiệm quốc gia. Toàn cầu trong khát vọng, sức mạnh vươn ra biển lớn, định vị Việt Nam trên trường quốc tế, tự tin trong hàng ngũ những doanh nghiệp hàng đầu thế giới", Tổng Bí thư Tô Lâm nói.

Xây dựng ngành dầu khí hoàn chỉnh, làm chủ nhiều công nghệ lõi

Theo ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam, Petrovietnam đã làm chủ hầu hết các công nghệ lõi trong chuỗi giá trị dầu khí ở trình độ thế giới: từ thăm dò, khai thác dầu khí, xử lý khí; đến lọc hóa dầu, tổng hợp hóa học sản xuất amoniac, ure, vật liệu cao phân tử, sản xuất điện tua bin khí, tua bin hơi… đóng góp vào khoa học dầu khí thế giới công nghệ khai thác dầu trong đá móng, chế tạo giàn khoan tự nâng, tổng hợp graphene...

Petrovietnam đào tạo được đội ngũ lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học, chuyên gia có trình độ cao, hình thành tri thức ngành dầu khí, góp phần thay đổi và nâng cao trình độ của lực lượng sản xuất Việt Nam. Petrovietnam đã thực hiện tốt sứ mệnh góp phần quan trọng bảo đảm 5 an: an ninh năng lượng, an ninh kinh tế, an ninh quốc phòng, an ninh lương thực và an sinh xã hội.

Cũng theo ông Lê Mạnh Hùng, để phát triển xa hơn trên nền tảng dầu khí truyền thống, Petrovietnam đã thực hiện bước chuyển chiến lược, trở thành Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia, mở ra kỷ nguyên phát triển mới, tổ hợp năm lĩnh vực hoạt động chính thành ba trụ cột: năng lượng là cốt lõi; công nghiệp là nền tảng; dịch vụ kỹ thuật là mũi nhọn.

"Bước vào kỷ nguyên mới, cùng với sự phát triển của đất nước, dù còn nhiều khó khăn, nhưng Petrovietnam kiên định thực hiện mục tiêu chiến lược, phấn đấu là một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới vào năm 2030, phát triển mạnh, bền vững", ông Hùng nói.