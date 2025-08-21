Petrovietnam khởi công dự án điện tỉ USD

"Nguồn năng lượng chuyển tiếp" cho kỷ nguyên mới

Ngày 19.8. Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức khởi công NMNĐ Ô Môn IV tại Trung tâm Điện lực Ô Môn - công trình được lựa chọn trong 250 dự án tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9.

Đây là dự án năng lượng trọng điểm, Thủ tướng Chính phủ giao Petrovietnam làm chủ đầu tư với tổng vốn lên tới gần 30.000 tỉ đồng. Nhà máy có công suất thiết kế 1.155 MW, sử dụng công nghệ tua-bin khí chu trình hỗn hợp thế hệ mới, đạt hiệu suất cao, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường. Dự án do Liên danh Doosan Enerbility (Hàn Quốc) PECC2 (Việt Nam) đảm nhận tổng thầu EPC.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công NMNĐ Ô Môn IV

Chuỗi dự án Khí - Điện Lô B có trữ lượng khí khoảng 100 tỉ m³, mỗi năm cung cấp 5 - 6 tỉ m³ khí để sản xuất hàng chục tỉ kWh điện sạch. Dự kiến cuối năm 2028, khi nguồn khí Lô B được đưa vào bờ, nhà máy sẽ hoàn thành và phát điện thương mại.

Khi vận hành, NMNĐ Ô Môn IV sẽ nâng tổng công suất điện do Petrovietnam quản lý, vận hành lên hơn 9.300 MW, tương đương khoảng 10% tổng công suất hệ thống điện quốc gia.

Đây sẽ là nguồn điện sạch, ổn định, tăng cường độ tin cậy cho hệ thống điện và trực tiếp đáp ứng nhu cầu điện ngày càng cao của Đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, điện khí cũng được coi là "nguồn năng lượng chuyển tiếp" cho Việt Nam trong nhiều thập kỷ tới, góp phần giảm phụ thuộc vào than và thủy điện, củng cố an ninh năng lượng dài hạn, đồng thời hỗ trợ thực hiện cam kết phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

Petrovietnam và UBND TP.Cần Thơ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện

Ông Yeonin Jung cam kết cùng đối tác PECC2 xây dựng nhà máy nhiệt điện đạt chất lượng cao nhất

Động lực để Petrovietnam tiếp tục vượt khó

Ông Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Petrovietnam, cho biết tập đoàn đặt mục tiêu đến năm 2030 nằm trong TOP 10 tập đoàn lớn nhất khu vực, có quy mô lớn trên thế giới, lọt vào danh sách Fortune Global 500; hoạt động hiệu quả, bền vững, có năng lực cạnh tranh cao trong nước và quốc tế, lấy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực đột phá.

Petrovietnam tiên phong, giữ vai trò đầu mối trong việc hình thành và phát triển các trung tâm công nghiệp năng lượng quốc gia quy mô lớn, dẫn dắt ngành công nghiệp năng lượng hội nhập quốc tế; cung cấp các giải pháp năng lượng đa dạng, bao gồm năng lượng tái tạo, đóng góp quan trọng vào đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Ông Lê Mạnh Hùng Chủ tịch HĐTV Petrovietnam, trao biển tượng trưng 5 tỉ đồng an sinh xã hội hỗ trợ Thành phố Cần Thơ

"Để hiện thực hóa mục tiêu đó, triển khai thành công Dự án NMNĐ Ô Môn IV nói riêng và các dự án thành phần thuộc Chuỗi dự án Khí - Điện lô B - Ô Môn nói chung trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng, là động lực để tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên Petrovietnam tiếp tục vượt qua các khó khăn", ông Hùng khẳng định.

Đại diện Liên danh nhà thầu Doosan Enerbility (Hàn Quốc) PECC2 (Việt Nam), ông Yeonin Jung, Phó chủ tịch Doosan Enerbility, nhận định dự án NMNĐ Ô Môn IV có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam trong tiến trình chuyển dịch năng lượng, giảm dần phụ thuộc vào than và hướng tới nguồn điện sạch, ổn định từ khí nội địa.

Ông Yeonin Jung nhấn mạnh trong 15 năm qua doanh nghiệp này đã thực hiện thành công 7 dự án nhà máy điện tại Việt Nam với vai trò tổng thầu EPC. "Chúng tôi cam kết cùng đối tác PECC2 xây dựng nhà máy đạt chất lượng cao nhất, đóng góp tích cực vào sự phát triển ngành điện Việt Nam", ông Yeonin Jung nói.