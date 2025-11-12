Đoàn cán bộ tuyên giáo, phóng viên TP.HCM thăm các địa chỉ đỏ báo chí cách mạng

Hoạt động nằm trong khuôn khổ hành trình "Hướng về cội nguồn cách mạng" do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức dành cho các phóng viên, biên tập viên tại các cơ quan báo chí, xuất bản trên địa bàn.

Tại đây, các đại biểu dâng hương, dành phút tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao của lớp nhà báo tiền bối đã cống hiến cả cuộc đời cho lý tưởng cách mạng.

Ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cho biết hành trình về nguồn năm 2025 của lực lượng người làm báo tiêu biểu TP.HCM được đặt chân đến nhiều địa chỉ đỏ, trong đó có di tích lịch sử nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam. Đây là hành trình trở về với cội nguồn nghề nghiệp, để soi sáng thêm trách nhiệm và niềm tự hào của người làm báo hôm nay.

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ các nhà báo tiền bối tại Khu di tích lịch sử quốc gia nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) ẢNH: CTV

Ông Phong nhận định lực lượng báo chí TP.HCM đã và đang thực hiện tốt sứ mệnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của con người Việt Nam, của thành phố mang tên Bác đến với công chúng và bạn bè trong cả nước cùng nhiều nơi trên thế giới.

Đại diện cho thế hệ phóng viên trẻ, PV Nguyệt Nhi (Báo Pháp luật TP.HCM) chia sẻ khi đến thăm Khu di tích lịch sử quốc gia nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam, rằng bản thân càng thấm thía hơn trách nhiệm của mình với nghề. Mỗi bài viết, mỗi tấm ảnh, mỗi thước phim được gửi đi đều mang trong đó trách nhiệm và lòng tự trọng của người làm báo.

"Trở lại nguồn cội của cách mạng hôm nay, tôi thấy mình được tiếp thêm sức mạnh để giữ ngòi bút luôn trong sáng, để viết vì con người và vì Tổ quốc", PV Nguyệt Nhi bày tỏ.

Đoàn đại biểu tặng quà các gia đình chính sách, hộ khó khăn ở xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trong sáng cùng ngày, đoàn đại biểu đến thăm, tặng 31 phần quà hỗ trợ các gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cho biết đây là món quà tình cảm, quý báu của các cơ quan báo chí và đơn vị tài trợ cho chuyến hành trình về nguồn, nhằm chia sẻ phần nào với các gia đình chính sách và hộ khó khăn.

Trong ngày 12.11, đoàn đại biểu đến thăm Di tích lịch sử Quốc gia địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên. Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, đặt tên và chỉ thị cho Tổng bộ Việt Minh tổ chức thực hiện.

Lãnh đạo, phóng viên Báo Người Lao Động chụp hình lưu niệm tại Di tích lịch sử Quốc gia địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng ở xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tên trường được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt. Do hoàn cảnh kháng chiến, Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng chỉ tổ chức được duy nhất một khóa học ngắn hạn.

Học viên gồm 42 người, là cán bộ chính trị, quân sự, báo chí của cả nước gửi về, nhưng 29 giảng viên tham gia giảng dạy đều là những đồng chí lãnh đạo giàu kinh nghiệm chính trị và phong phú lý luận, thực tiễn, là những nhà hoạt động văn hóa văn nghệ có tên tuổi như Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Quốc Việt, Trần Huy Liệu, Lê Quang Đạo, Tố Hữu…

Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng là cơ sở đào tạo báo chí đầu tiên của Báo chí cách mạng Việt Nam và cũng là cơ sở đào tạo duy nhất trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Đoàn đại biểu dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trong hành trình về nguồn, đoàn còn đến dâng hương và tham quan tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh đèo De (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) và thăm khu di tích An toàn khu Định Hóa, hay còn được biết đến là An toàn khu Thủ đô kháng chiến. Nơi đây là nơi làm việc của Bác Hồ và nhiều lãnh đạo cao cấp trong những năm 1947 - 1954 và đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào 1981.