Báo chí phát huy truyền thống 100 năm với 'tâm sáng - lòng trong - bút sắc'

T.Ư Đoàn trao giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm thăm, chúc mừng Báo Thanh Niên

Ngày 19.6, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức lễ trao Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, Bộ VH-TT-DL, Hội Nhà báo VN. Về phía T.Ư Đoàn, có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN.

Năm 2025 ban tổ chức nhận được 406 tác phẩm, từ 63 cơ quan thông tấn báo chí T.Ư và các địa phương và 12 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc.

Hội đồng giám khảo, ban tổ chức giải đã quyết định trao tặng 1 giải A, 1 giải B, 2 giải C, 3 giải khuyến khích đối với mỗi thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình. Báo Thanh Niên đoạt giải C với loạt 4 bài Phong trào bình dân học vụ số của tác giả Nữ Vương - Vũ Thơ và giải khuyến khích loạt 6 bài Mùa hè lên rừng xuống biển góp xây những công trình của tác giả Nữ Vương.

* Sáng 19.6, đoàn công tác T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN đã đến thăm, chúc mừng Báo Thanh Niên. Dẫn đầu đoàn công tác là anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN.

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN, anh Nguyễn Tường Lâm chúc Báo Thanh Niên tiếp tục vững bước, khẳng định thương hiệu báo chí cách mạng, giữ vững "Tâm trong - Bút sáng - Lòng trong". Anh Nguyễn Tường Lâm cũng gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến toàn thể đội ngũ những người làm báo của Thanh Niên, luôn giữ vững ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết và bản lĩnh cách mạng.

Trước đó, ngày 18.6, anh Nguyễn Tường Lâm cùng đoàn công tác T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN cũng đã đến thăm, chúc mừng Báo Thanh Niên tại tòa soạn Hà Nội.

Vũ Thơ - Nữ Vương