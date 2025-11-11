Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hơn 100 cán bộ tuyên giáo, phóng viên TP.HCM tham quan Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Sỹ Đông
Sỹ Đông
11/11/2025 19:46 GMT+7

Hơn 100 cán bộ tuyên giáo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản tại TP.HCM đến tham quan, tìm hiểu bề dày lịch sử báo chí tại Việt Nam.

Chiều 11.11, đoàn cán bộ tuyên giáo - dân vận, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên tiêu biểu thuộc các cơ quan báo chí, xuất bản của TP.HCM và một số cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn đã tham quan, tìm hiểu tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam ở TP.Hà Nội.

Tham gia cùng đoàn có nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và ông Lê Văn Minh, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.

Đây là hoạt động trong hành trình "Hướng về cội nguồn Cách mạng" từ ngày 11 - 15.11 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức, nhằm tri ân, ôn lại truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng thời, bồi dưỡng nhận thức chính trị, lý tưởng nghề nghiệp, đạo đức người làm báo trong giai đoạn mới.

Đoàn cán bộ tuyên giáo, phóng viên TP.HCM tham quan Bảo tàng Báo chí Việt Nam - Ảnh 1.

Đoàn đại biểu chụp hình lưu niệm trước Bảo tàng Báo chí Việt Nam

ẢNH: HOÀNG HÙNG

Tọa lạc trong khuôn viên tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam (đường Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Bảo tàng Báo chí Việt Nam không chỉ là nơi lưu giữ những tài liệu, hiện vật về lịch sử báo chí mà còn là nơi ghi dấu những ký ức về lịch sử dân tộc, đời sống xã hội nói chung.

Xuất phát từ ý tưởng, tâm huyết gìn giữ, tôn vinh và phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ người làm báo Việt Nam, Hội Nhà báo đã hoàn thiện Đề án xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Ngày 28.7.2017, Thủ tướng ký quyết định thành lập Bảo tàng Báo chí Việt Nam và đã chính thức khai trương hệ thống trưng bày thường xuyên và đón khách tham quan từ ngày 19.6.2020.

Đoàn cán bộ tuyên giáo, phóng viên TP.HCM tham quan Bảo tàng Báo chí Việt Nam - Ảnh 2.

Bảo tàng trưng bày 20.000 hiện vật, tài liệu về lịch sử nền báo chí Việt Nam 160 năm qua, kể từ khi Gia Định Báo ra đời năm 1865

ẢNH: HOÀNG HÙNG

Hiện nay, Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã sưu tầm được trên 20.000 hiện vật, tài liệu. Trong đó, có trên 700 hiện vật, tài liệu độc đáo và quý hiếm phản ánh những sự kiện quan trọng của lịch sử báo chí Việt Nam được nghiên cứu, lập hồ sơ, thẩm duyệt phục vụ trưng bày.

Nội dung trưng bày bao gồm 5 phần giới thiệu về những sự kiện, dấu mốc và hiện vật đặc sắc của báo chí Việt Nam qua 5 giai đoạn: từ 1865 - 1925, từ 1925 - 1945, từ 1945 - 1954 từ 1954 - 1975 và từ 1975 đến nay.

Đoàn cán bộ tuyên giáo, phóng viên TP.HCM tham quan Bảo tàng Báo chí Việt Nam - Ảnh 3.

Các đại biểu tìm hiểu về các văn kiện, tư liệu về báo chí Việt Nam

ẢNH: HOÀNG HÙNG

Trong sáng cùng ngày, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), đoàn cán bộ tuyên giáo, dân vận, báo chí, xuất bản tiêu biểu TP.HCM đã đến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc - người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đoàn cán bộ tuyên giáo, phóng viên TP.HCM tham quan Bảo tàng Báo chí Việt Nam - Ảnh 4.

Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và ông Lê Văn Minh, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cùng các đại biểu vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

ẢNH: HOÀNG HÙNG

Sau lễ viếng, đoàn đã tham quan, tìm hiểu nhà sàn Bác Hồ, ao cá, Phủ Chủ tịch và Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Các cơ quan báo chí TP.HCM chia sẻ với người dân thiệt hại do bão lũ

Trong hành trình 5 ngày, đoàn sẽ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh đèo De (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) - nơi ghi dấu quá trình hoạt động của Bác Hồ trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Bên cạnh đó, đoàn dự kiến tham quan một số địa chỉ đỏ như: Khu di tích lịch sử quốc gia nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam; nơi thành lập ngành nhiếp ảnh, điện ảnh Việt Nam; nơi đóng quân của Nhà xuất bản Sự Thật và Đài Tiếng nói Việt Nam; nơi Báo Nhân Dân ra số đầu tiên ngày 11.3.1951.

Đoàn cán bộ tuyên giáo, phóng viên TP.HCM tham quan Bảo tàng Báo chí Việt Nam - Ảnh 5.

Các đại biểu nghe hướng dẫn viên chia sẻ về cuộc sống của của Bác Hồ và các di tích nhà sàn, ao cá, Phủ Chủ tịch

ẢNH: HOÀNG HÙNG

Đặc biệt, đoàn đến thăm Khu di tích An toàn khu (ATK) Định Hóa, được xem là "Thủ đô kháng chiến" trong giai đoạn 1947 - 1954, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng làm việc, chỉ đạo toàn quốc kháng chiến…

Trong khuôn khổ hành trình, đoàn công tác làm việc với Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên, nghe báo cáo về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, công tác tuyên giáo, dân vận và thông tin tuyên truyền tại địa phương.

Đoàn cán bộ tuyên giáo, phóng viên TP.HCM tham quan Bảo tàng Báo chí Việt Nam - Ảnh 6.

Đoàn cán bộ tuyên giáo, phóng viên, biên tập viên tiêu biểu TP.HCM chụp hình lưu niệm trước Nhà Quốc hội (TP.Hà Nội)

ẢNH: HOÀNG HÙNG

Đồng thời, đoàn thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi bão lũ, học sinh nghèo hiếu học tại Thái Nguyên và Cao Bằng; tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đàm Thủy (tỉnh Cao Bằng) nhằm chia sẻ, động viên tinh thần những chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.

Xem thêm bình luận