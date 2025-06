Báo Thanh Niên đồng hành lan tỏa hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại

Ngày 20.6, đoàn công tác Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do ông Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Thành ủy Thủ Đức làm trưởng đoàn đến thăm và chúc mừng Báo Thanh Niên nhân dịp kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2025).

Tiếp đoàn có nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên cùng thành viên ban biên tập, lãnh đạo phòng ban chuyên môn.

Trao đổi tại buổi thăm, ông Nguyễn Hữu Hiệp gửi lời thăm hỏi, chúc mừng đến đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của Báo Thanh Niên nhân dịp tròn 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Thủ Đức đánh giá thời gian qua, các cơ quan báo chí, trong đó có Báo Thanh Niên đã có nhiều bài viết, tuyến thông tin đa dạng, kịp thời phản ánh toàn diện đời sống, kinh tế - xã hội, nhất là các chủ trương lớn của TP.HCM.

Đoàn công tác của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đến thăm, chúc mừng Báo Thanh Niên ẢNH: ĐỘC LẬP

Riêng Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Hữu Hiệp nhìn nhận tờ báo có độ lan tỏa lớn, tổ chức nhiều tuyến bài có tính phản biện xã hội, nhận được sự hưởng ứng, đồng tình của dư luận, góp phần đưa các chủ trương, chính sách vào đời sống.

Thông tin thêm về việc sắp xếp bộ máy, ông Hiệp cho biết từ 1.7, TP.HCM sẽ chính thức hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu thành một thành phố mới lớn hơn, hướng tới siêu đô thị toàn cầu.

Đến nay, các cơ quan của TP.HCM đang tích cực chuẩn bị để bộ máy mới vận hành trơn tru, giải quyết công việc liên tục, không ngắt quãng, không ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân và doanh nghiệp.

Dự kiến ngày 30.6 sẽ công bố nhân sự chủ chốt cho TP.HCM mới. Tiếp đó, lãnh đạo TP.HCM mới sẽ đến 168 phường, xã, đặc khu để trao quyết định nhân sự.

Nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên trao đổi với Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp về các định hướng thông tin quan trọng ẢNH: ĐỘC LẬP

Riêng TP.Thủ Đức, ông Hiệp cho biết sắp tới sáp nhập thành 12 phường, trong đó phường Hiệp Bình đông dân nhất với gần 220.000 người. Tên gọi các phường đều gắn bó với các địa danh thân thuộc với người dân như: Thủ Đức, Hiệp Bình, Tam Bình, Linh Xuân, Long Bình, Tăng Nhơn Phú, Long Phước, Long Trường, Bình Trưng, Cát Lái, Phước Long, An Khánh.

Thay mặt những người làm báo Thanh Niên, nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên cảm ơn tình cảm, sự hỗ trợ, đồng hành của lãnh đạo TP.HCM và các đơn vị trong việc truyền tải thông tin đến người dân.

Nhà báo Hải Thành chia sẻ Báo Thanh Niên trưởng thành, phát triển và gắn bó với TP.HCM nên các thông tin về TP.HCM chiếm tỷ lệ rất lớn trên các kênh của báo như báo in, báo điện tử và các nền tảng mạng xã hội.

Bên cạnh đó, Báo Thanh Niên cũng chú trọng, tích cực nhiều tuyến thông tin về các chủ trương lớn của TP.HCM như cơ chế chính sách đặc thù, các dự án trọng điểm, và công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm với đội ngũ người làm Báo Thanh Niên ẢNH: ĐỘC LẬP

Trao đổi thêm, nhà báo Dương Danh Hữu, Tổng thư ký tòa soạn Báo Thanh Niên cho biết vừa qua, báo đã tổ chức loạt bài viết về tên phường, xã mới ở TP.HCM sau sáp nhập để giúp người dân hiểu và yêu quý, tự hào về những địa danh chọn làm tên phường, xã.

Báo Thanh Niên tăng cường hợp tác truyền thông nhiều lĩnh vực

Trong dịp kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam, Báo Thanh Niên vinh dự đón tiếp nhiều đoàn của các cơ quan, đơn vị đến thăm, chúc mừng và trao đổi về những định hướng lớn.

Đoàn công tác của Đảng ủy và các đoàn thể UBND TP.HCM do ông Ngô Thành Tuấn, Phó bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM đến thăm và chúc mừng Báo Thanh Niên ẢNH: ĐỘC LẬP

Đoàn công tác Viện KSND TP.HCM do bà Huỳnh Thị Ngọc Hoa, Phó viện trưởng Viện KSND TP.HCM làm trưởng đoàn đánh giá cao độ lan tỏa, sự tin cậy mà thương hiệu tờ Báo Thanh Niên mang đến cho bạn đọc.

Sắp tới, bà Hoa tiếp tục kỳ vọng Báo Thanh Niên tiếp tục phối hợp cùng Viện KSND TP.HCM đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đặc biệt trong giai đoạn sáp nhập, khi văn bản và quy định pháp luật có nhiều thay đổi.

Bà Huỳnh Thị Ngọc Hoa, Phó viện trưởng Viện KSND TP.HCM đánh giá cao độ lan tỏa, sự tin cậy mà thương hiệu Báo Thanh Niên mang đến cho bạn đọc ẢNH: ĐỘC LẬP

Đoàn công tác của TAND TP.HCM do bà Phạm Thị Thu Hà, Phó chánh án TAND TP.HCM làm trưởng đoàn đến thăm và chúc mừng Báo Thanh Niên ẢNH: ĐỘC LẬP

Thượng tá Đỗ Văn Hào, Phó trưởng Công an Cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) thăm Báo Thanh Niên. Lãnh đạo 2 đơn vị thống nhất tăng cường phối hợp công tác truyền thông, hoạt động của 2 đơn vị ẢNH: ĐỘC LẬP

Phòng CSGT Công an TP.HCM thăm, chúc mừng Báo Thanh Niên dịp kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam ẢNH: ĐỘC LẬP

Đến thăm Báo Thanh Niên, đoàn công tác của Phòng CSGT Công an TP.HCM do thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng CSGT làm trưởng đoàn bày tỏ mong muốn 2 đơn vị tiếp tục phối hợp trong công tác tuyên truyền trật tự an toàn giao thông và lan tỏa những hình ảnh đẹp của lực lượng CSGT, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại.