Sạt lở cuốn sập 2 căn nhà, người đàn ông ôm cháu bé chạy thoát đúng vài giây

Sáng nay 17.11, một lãnh đạo UBND xã Yang Mao (thuộc huyện Krông Bông, Đắk Lắk cũ) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng tại buôn Tơng Rang A, ngay khu vực đồi dốc. Đất đá từ trên cao bất ngờ đổ xuống khiến 2 căn nhà bị sập và vùi lấp hoàn toàn. Rất may, người dân kịp thời đưa trẻ em chạy ra ngoài nên không có thiệt hại về người.

Sạt lở làm nhà dân tại xã Yang Mao bị sập và vùi lấp hoàn toàn

ẢNH: HỮU TÚ

Sạt lở vùi lấp 2 căn nhà ở Đắk Lắk, người dân ôm trẻ chạy thoát trong gang tấc

Sáng nay 17.11, trên địa bàn xã Yang Mao có mưa to nhiều nơi, gây ngập úng cục bộ. "Chiều 17.11, trời đã ngừng mưa nhưng thôn 1 và thôn 2 vẫn ngập cục bộ. Để vào được các khu vực này, lực lượng chức năng phải ngồi trong gàu máy xúc vượt qua đoạn nước ngập sâu", vị lãnh đạo cho biết.

Chính quyền địa phương đã nhanh chóng sơ tán các hộ dân sống trong vùng có nguy cơ cao để đảm bảo an toàn, đồng thời liên tục cảnh báo người dân không được chủ quan vì nguy cơ sạt lở ở vùng đồi núi vẫn rất lớn.

Quả đồi bất ngờ sập xuống khiến nhà dân bị hư hại ẢNH: HỮU TÚ

Trên mạng xã hội, đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông ôm cháu bé chạy khỏi căn nhà ngay trước khi đất đá đổ xuống đã khiến nhiều người thót tim. Clip cũng ghi cảnh quả đồi phía sau bất ngờ sập xuống, vùi lấp căn nhà chỉ trong vài giây.

Vị lãnh đạo xã Yang Mao xác nhận đoạn clip này ghi lại đúng vụ sạt lở xảy ra ở địa phương.

Hiện trường xảy ra vụ sạt lở tại xã Yang Mao (Đắk Lắk) ẢNH: HỮU TÚ

Giữa hiện trường đổ nát, chị H'Win Niê (35 tuổi, buôn Tơng Rang A) khóc nghẹn khi đứng trước căn nhà vừa bị đất đá cuốn trôi. "Tôi và chồng đang làm thuê ở Buôn Ma Thuột thì nghe tin dữ. Căn nhà mới xây khoảng 5 tháng, tiền vay của nhà nước. Giờ mất hết rồi… đồ đạc, quần áo đều bị đất lấp. Chúng tôi không biết phải làm sao", chị nói, nước mắt lăn dài.

Chị H'Win Niê cho biết thêm, người thân trong gia đình đều an toàn, nhưng căn nhà của chị nằm lưng chừng sườn đồi đã bị cuốn xuống sát đường.

Chị H’Win Niê khóc nghẹn khi căn nhà đã bị đất đá vùi lấp ẢNH: HỮU TÚ

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại hiện trường, khối lượng đất đá đổ xuống rất lớn, một mảng đất lớn khác vẫn đang chực chờ sạt lở bất cứ lúc nào. Gần nơi xảy ra vụ việc, căn nhà dài của người thân chị H'Win Niê cũng đối mặt nguy cơ tương tự khi nhiều điểm trên triền núi tiếp tục nứt gãy, tràn xuống đường dân sinh.

Lực lượng chức năng điều phương tiện đến khắc phục các điểm sạt lở trên địa bàn xã Yang Tao ẢNH: HỮU TÚ

Hiện lực lượng chức năng đang điều phối xe chuyên dụng khắc phục tại các điểm sạt lở trên địa bàn xã Yang Tao.