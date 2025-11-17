Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Cá tầm tràn khỏi ao theo dòng nước lũ, người dân Đắk Lắk liều mình lao xuống bắt

Hữu Tú
Hữu Tú
17/11/2025 15:04 GMT+7

Nước lũ dâng cao khiến cá tầm từ các ao nuôi ở xã Cư Pui (Đắk Lắk) thoát ra ngoài. Rất đông người dân liều mình xuống dòng nước xiết để bắt cá mang đi bán.

Ngày 17.11, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại xã Cư Pui, Đắk Lắk (huyện Krông Bông cũ), hàng chục người dân đổ ra các khu vực trũng nơi nước lũ đang dâng để bắt cá tầm thoát ra từ các ao nuôi.

Nhiều người thậm chí bất chấp dòng nước chảy xiết, liều mình bơi giữa lũ để thả lưới, dùng vợt hoặc các dụng cụ tự chế để bắt cá tầm mang đi bán.

Đắk Lắk: Người dân liều mình câu cá tầm giữa dòng nước lũ - Ảnh 1.

Người dân ở xã Cư Pui liều mình bắt cá tầm giữa dòng nước lũ

ẢNH: HỮU TÚ

Theo người dân địa phương, mưa lớn kéo dài từ tối 16.11 khiến nước lũ dâng đột ngột, làm nhiều ao hồ nuôi cá tầm bị tràn bờ. Cá theo dòng nước thoát ra ngoài, bơi dọc các khe suối và vùng trũng ngập. Khi phát hiện cá tầm xuất hiện dày đặc, thông tin nhanh chóng lan truyền, khiến nhiều người kéo đến khu vực suối tranh thủ đánh bắt.

Đắk Lắk: Người dân liều mình câu cá tầm giữa dòng nước lũ - Ảnh 2.

Anh Y.N bắt được 2 con cá tầm, mỗi con nặng khoảng 3 kg

ẢNH: HỮU TÚ

Đắk Lắk: Người dân liều mình câu cá tầm giữa dòng nước lũ - Ảnh 3.

Đoàn xe nối dài của người dân rủ nhau đi bắt cá tầm ở xã Cư Pui

ẢNH: HỮU TÚ

Anh Y.N (ở xã Cư Pui) tay cầm 2 con cá tầm, mỗi con nặng khoảng 3 kg, cho biết cả xóm đã tranh thủ xuống suối từ sáng sớm để vớt cá tầm.

“Lũ về khiến cá từ các ao nuôi thoát ra ngoài rất nhiều. Hiện cá tầm được thương lái thu mua hơn 100.000 đồng/kg nên ai cũng tranh thủ ra bắt để bán kiếm thêm”, anh Y.N cho biết.

Đắk Lắk: Người dân liều mình câu cá tầm giữa dòng nước lũ - Ảnh 4.

Người dân thả lưới bắt cá tầm

ẢNH: HỮU TÚ

Dù vậy, cảnh người dân liều mình lội xuống suối ngay lúc nước lũ cuồn cuộn khiến nhiều người không khỏi lo ngại. Ở một số đoạn, dòng nước chảy xiết, tạo thành những xoáy sâu nguy hiểm, chỉ cần trượt chân là có thể bị cuốn đi trong tích tắc.

Đến trưa 17.11, nước lũ tại xã Cư Pui vẫn chưa rút, trời lại tiếp tục đổ mưa lớn, khiến nguy cơ mất an toàn càng tăng cao.

Tin liên quan

Sạt lở quả đồi, đất tràn xuống trại nuôi cá tầm, thiệt hại gần 8 tỉ đồng

Sạt lở quả đồi, đất tràn xuống trại nuôi cá tầm, thiệt hại gần 8 tỉ đồng

Một quả đồi bị sạt lở, đất tràn xuống trại nuôi cá tầm khiến hơn 50.000 con cá ở xã Ngọc Linh (Quảng Ngãi) bị chết, ước tính thiệt hại gần 8 tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

Cá tầm Đắk Lắk bắt cá tầm nước lũ mưa lớn
