Cầu gỗ dài nhất Việt Nam biến mất sau bão: Rồi Ông Cọp sẽ 'hồi sinh'!

Cầu Ông Cọp - cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam bắc qua sông Bình Bá, nối xã Tuy An Đông (huyện Tuy An, Phú Yên cũ) với phường Xuân Đài (thị xã Sông Cầu, Phú Yên cũ), tỉnh Đắk Lắk.

Cây cầu dài khoảng 800 m, rộng chừng 2 m, được dựng hoàn toàn bằng gỗ và tre nứa. Từ nhiều năm qua, đây là tuyến giao thông huyết mạch giúp người dân hai bên bờ sông qua lại, giao thương và phục vụ đời sống hằng ngày.

Cầu gỗ Ông Cọp được xem là cây cầu gỗ dân sinh dài nhất Việt Nam ẢNH: TRÍ MINH





Cầu gỗ Ông Cọp được người dân xây dựng phục vụ cho việc di chuyển hằng ngày ẢNH: TRÍ MINH





Người dân sẽ dựng lại cầu gỗ Ông Cọp

Ông Lê Thanh Hận (48 tuổi, ở phường Xuân Đài) cho biết, cầu gỗ Ông Cọp đã tồn tại từ lâu, gắn bó với ký ức của bao thế hệ người dân địa phương. Cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam này do người dân góp tiền, góp công xây dựng nhằm rút ngắn quãng đường di chuyển giữa hai địa phương, từ phường Xuân Đài sang xã Tuy An Đông chỉ khoảng 1 km, thay vì phải đi vòng hơn 10 km.

Tuy nhiên, mỗi mùa mưa bão, cây cầu lại bị nước lũ cuốn trôi, chỉ còn trơ lại vài cọc gỗ giữa dòng nước đục ngầu. “Nước lớn về mang đi tất cả, nhưng khi trời quang, nước rút, bà con lại cùng nhau dựng lại để tiếp tục sử dụng”, ông Hận chia sẻ.

Để có kinh phí duy tu, người dân thu phí qua cầu mỗi lượt xe máy 10.000 đồng và 2.000 đồng/người, còn xe đạp thì miễn phí.

“Cứ sau mỗi trận lũ, cầu mất đi rồi lại được dựng lại, như một phần tất yếu trong cuộc sống của người dân nơi đây”, ông Hận nói.

Cầu gỗ Ông Cọp biến mất sau bão Kalmaegi ẢNH: HỮU TÚ

Khu vực đầu cầu bị hư hỏng nặng do ảnh hưởng bão Kalmaegi ẢNH: HỮU TÚ

Khung cảnh ngổn ngang ở đầu cầu Ông Cọp sau bão ẢNH: HỮU TÚ

Cây cầu rút ngắn khoảng cách di chuyển, nối hai bờ sông Bình Bá ẢNH: HỮU TÚ

Những chiếc cọc gỗ của cầu Ông Cọp còn sót lại sau cơn bão ẢNH: HỮU TÚ

Dự kiến cây cầu gỗ mới sẽ được xây dựng lại và hoàn thành vào đầu năm 2026 ẢNH: HỮU TÚ

Sau bão Kalmaegi, con đường từ quốc lộ 1 xuống cầu gỗ Ông Cọp bị cây cối đổ ngã, chắn ngang giữa đường. Những căn chòi gỗ tạm bợ ở khu vực đầu cầu phía phường Xuân Đài cũng bị sập đổ, mọi thứ đều ngổn ngang.