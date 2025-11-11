Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cây dừa bị tôn cắt đứt lìa ở Đắk Lắk: Chủ nhà khẳng định là thật

Hữu Tú
Hữu Tú
11/11/2025 14:36 GMT+7

Những ngày qua mạng xã hội xôn xao chuyện cây dừa ở Đắk Lắk bị tôn cắt đứt lìa trong bão Kalmaegi. Chủ nhà xác nhận sự việc là có thật.

Sáng nay 11.11, PV Thanh Niên có mặt tại xã Xuân Cảnh, Đắk Lắk (thuộc Phú Yên cũ) - nơi một tài khoản mạng xã hội quay clip cây dừa bị tôn cắt đứt lìa trong bão Kalmaegi khiến cư dân mạng tranh cãi.

Cận cảnh cây dừa bị tôn cắt làm đôi gây xôn xao dư luận - Ảnh 1.

Cây dừa bị tôn cắt làm đôi trong bão Kalmaegi ở Đắk Lắk

ẢNH: HỮU TÚ

Cây dừa bị tôn cắt đứt lìa là của gia đình ông Phan Văn Bình (64 tuổi). Khi bão Kalmaegi quét qua, mái nhà của gia đình ông cũng bị gió thổi bay.

"Khi gió mạnh thổi bay mái nhà, chúng tôi phải vào nhà vệ sinh trú ẩn. Sau bão, tôi ra vườn thì thấy một cây dừa bị tôn cắt đứt lìa, ngã đổ. Trên thân cây dừa vẫn còn mảnh tôn sót lại, còn tấm tôn bị thổi bay ra xa", ông Bình kể lại.

Cận cảnh cây dừa bị tôn cắt làm đôi gây xôn xao dư luận - Ảnh 2.

Chủ nhà bên cạnh cây dừa bị tôn cắt đứt lìa khiến mạng xã hội xôn xao

ẢNH: HỮU TÚ

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, vết cắt trên thân cây dừa do tôn gây ra có hình lượn sóng, cho thấy miếng tôn rất sắc bén. Vết cắt có kích thước hơn một gang tay người lớn. Miếng tôn cắt qua cây dừa đã được ông Bình thu gom lại.

Cận cảnh cây dừa bị tôn cắt làm đôi gây xôn xao dư luận - Ảnh 3.

Mảnh tôn còn sót lại trên thân cây dừa

ẢNH: HỮU TÚ

Ông Bình cho biết, cũng trong sáng nay 11.11, lực lượng chức năng đến kiểm tra, xác nhận cây dừa bị tôn cắt đứt lìa là có thật.

Cận cảnh cây dừa bị tôn cắt làm đôi gây xôn xao dư luận - Ảnh 4.

Người dân thu gom tôn sau bão

ẢNH: HỮU TÚ

"Qua sự việc này, tôi chỉ muốn nhắn nhủ người dân, khi có mưa bão hãy ở yên trong nhà, hạn chế ra đường. Bởi vì khi có mưa gió lớn sẽ tàn phá nhiều thứ, có thể thổi bay các vật dụng, vật liệu gây ra nhiều nguy hiểm…", ông Bình nói.

Cận cảnh cây dừa bị tôn cắt làm đôi gây xôn xao dư luận - Ảnh 5.

Cây dừa bị tôn cắt đứt lìa trong vườn nhà ông Bình

ẢNH: HỮU TÚ

Cận cảnh cây dừa bị tôn cắt làm đôi gây xôn xao dư luận - Ảnh 6.

Vết cắt trên thân cây dừa có hình lượn sóng của tấm tôn

ẢNH: HỮU TÚ

Trước đó, một tài khoản mạng xã hội đăng tải clip một cây dừa bị cắt làm đôi, trên thân cây có vết lượn sóng như hình dạng của tôn, gây ra tranh luận gay gắt. Nhiều cư dân mạng cho rằng việc tôn bay cắt cây dừa đứt làm đôi là vô lý. Nhưng cũng có người ý kiến nếu trời có gió to, sức nặng và độ sắc bén của tấm tôn có thể làm đứt cây dừa.

Tài khoản Khanh Nguyen bình luận: "Miếng tôn bay với tốc độ cao có thể cắt được cây dừa đó. Cái này bình thường đâu có gì tranh cãi". "Tôi nghĩ tấm tôn bay từ xa với tốc độ cao nên mới có thể cắt cây dừa ngọt như vậy. Như một lá bài có thể cắt đứt quả dưa leo mà", nickname Custom chia sẻ."Chuyện khó tin! Nhưng trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra mà?", Nguyễn Văn Nam nêu quan điểm. Lê Thanh thì thò mò: "Liệu có thật do tôn cắt không nhỉ? Mong kết luận từ cơ quan chức năng".

