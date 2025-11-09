Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Hình ảnh nhói lòng ở Đắk Lắk: Hàng loạt tàu thuyền vỡ nát, ngư dân trắng tay

Hữu Tú - Trần Bích Ngân
09/11/2025 19:25 GMT+7

Sau bão, khu vực neo đậu ở phường Sông Cầu (Đắk Lắk) tan hoang khi hàng loạt tàu thuyền vỡ nát, lồng bè bị cuốn trôi, ngư dân trắng tay chỉ biết thu gom những gì còn sót lại

Ngày 9.11, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, khu vực tàu thuyền neo đậu ở Vũng Chào, phường Sông Cầu, Đắk Lắk (TX.Sông Cầu, Phú Yên cũ) khá hoang tàn, đổ nát sau khi bị bão Kalmaegi (bão số 13) tàn phá.

Gánh nợ sau bão Kalmaegi: Tàu thuyền vỡ nát, ngư dân lâm vào cảnh 'trắng tay' - Ảnh 1.

Tàu thuyền của ngư dân vỡ tan sau bão Kalmaegi

ẢNH: HỮU TÚ

Thu gom đồ đạc còn sót lại trên những chiếc tàu thuyền vỡ nát do sóng đánh, ông Đào Văn Thảo (64 tuổi) ngao ngán nói: "Nhà tôi có 3 con thuyền bị hư hại hoàn toàn, không vớt vát được gì, mất hết, thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Ngoài ra, nhà còn 2 cái bè thiệt hại ước tính 60 triệu đồng, nhà tốc mái hư hại chưa sửa chữa nên chưa tính được".

Gánh nợ sau bão Kalmaegi: Tàu thuyền vỡ nát, ngư dân lâm vào cảnh 'trắng tay' - Ảnh 2.

Cảnh tượng tàu thuyền va đập, vỡ vụn ngay tại chỗ neo đậu tránh bão

ẢNH: HỮU TÚ

Người dân địa phương cho hay, nhiều năm qua, khu vực Vũng Chào chưa bao giờ xuất hiện cảnh hàng loạt tàu thuyền neo đậu bị sóng đánh rồi va đập, hư hỏng hoàn toàn.

Gánh nợ sau bão Kalmaegi: Tàu thuyền vỡ nát, ngư dân lâm vào cảnh 'trắng tay' - Ảnh 3.

Ngư dân tìm kiếm những đồ đạc còn sót lại sau cơn bão số 13

ẢNH: HỮU TÚ

Suốt 2 ngày qua, ngư dân phải thuê xe cẩu để mang thuyền về sửa chữa khiến con đường bê tông khu vực Vũng Chào kẹt cứng. Đối với những tàu thuyền bị vỡ vụn, ngư dân thu lại chân vịt, máy nổ và vài đồ đạc còn sót lại với mong muốn hạn chế một phần thiệt hại.

Gánh nợ sau bão Kalmaegi: Tàu thuyền vỡ nát, ngư dân lâm vào cảnh 'trắng tay' - Ảnh 4.

Ngư dân tất bật dọn dẹp đống đổ nát do bão Kalmaegi để lại

ẢNH: HỮU TÚ

Ông Đoàn Văn Toàn (50 tuổi), một người dân sinh sống lâu năm tại khu vực cho biết, mức độ thiệt hại lần này vượt xa những trận bão trước đây. Nhiều ghe, tàu thủy sản đã bị bể vỡ, hư hỏng nặng, nhiều chiếc bị đánh dạt hoặc chìm. Ngoài ra, các hộ nuôi trồng thủy sản, lồng bè ven bờ cũng chịu tổn thất lớn.

Gánh nợ sau bão Kalmaegi: Tàu thuyền vỡ nát, ngư dân lâm vào cảnh 'trắng tay' - Ảnh 5.

Bữa cơm vội vã của người dân trên con tàu hư hỏng nặng

ẢNH: HỮU TÚ

"Ngay sau khi bão tan, công tác trục vớt, dọn dẹp và sửa chữa tàu thuyền đã được khẩn trương triển khai. Những chiếc ghe bị hư hỏng nhẹ đang được khẩn trương trục vớt để sửa chữa. Những chiếc bị bể nát sẽ được cẩu lên và đưa vào xưởng để tháo dỡ hoặc bán phế liệu", ông Toàn nói.

Gánh nợ sau bão Kalmaegi: Tàu thuyền vỡ nát, ngư dân lâm vào cảnh 'trắng tay' - Ảnh 6.

Hàng chục tàu thuyền nát tan sau bão

ẢNH; HỮU TÚ

Gánh nợ sau bão Kalmaegi: Tàu thuyền vỡ nát, ngư dân lâm vào cảnh 'trắng tay' - Ảnh 7.

Ngư dân thuê xe cẩu tàu thuyền đến nơi sửa chữa

ẢNH: HỮU TÚ

Gánh nợ sau bão Kalmaegi: Tàu thuyền vỡ nát, ngư dân lâm vào cảnh 'trắng tay' - Ảnh 8.

Tuyến đường bê tông tấp nập xe vận chuyển tàu thuyền bị hư hại sau bão Kalmaegi

ẢNH: HỮU TÚ

Theo báo cáo của UBND phường Sông Cầu, tại địa phương có 30/102 (tàu có chiều dài 6 - 15 m) tàu thuyền đánh bắt thủy sản, 70 chiếc xuồng máy phục vụ nuôi trồng thủy hải sản bị hư hỏng. Khoảng 1.600/92.814 lồng nuôi tôm hùm của 20.000 hộ dân hư hại, dự kiến thiệt hại 20 tỉ đồng.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk (tính đến ngày 8.11), bão Kalmaegi (bão số 13) đã làm 3 người chết và 8 người bị thương; 118 nhà hư hỏng hoàn toàn; 5.909 nhà bị tốc mái, hư hỏng và 5.521 lượt nhà bị ngập nước; ước tính thiệt hại khoảng 2.287 tỉ đồng.

