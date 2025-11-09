Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Người sống quanh ta

Mất điện sau bão: Chuyện phát 'tem phiếu' của bà Sáu khiến cả xóm ấm lòng

Hữu Tú
Hữu Tú
09/11/2025 10:39 GMT+7

Sau bão Kalmaegi, khu vực phía đông Đắk Lắk mất điện diện rộng, người dân đổ xô đi mua đá lạnh để bảo quản thực phẩm. Bà chủ tiệm tạp hóa nghĩ ra cách phát 'tem phiếu' để ai cũng có phần.

Bà Sáu - chủ một tiệm tạp hóa ở xã Tuy An Bắc, Đắk Lắk (H.Tuy An, Phú Yên cũ) trở thành điểm tựa cho bà con trong những ngày người dân miền Trung nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tại. Thấy bà con vất vả, bà Sáu đã chủ động kết nối với các xe chở đá từ Tuy Hòa, Nha Trang về xã và nghĩ ra cách phát "tem phiếu" có một không hai.

Ghi nhận của PV Thanh Niên, chiều 8.11, rất đông người dân tập trung tại tiệm tạp hóa của bà Sáu chờ mua đá bảo quản thực phẩm do mất điện.

Mất điện sau bão: Chuyện phát 'tem phiếu' của bà Sáu khiến cả xóm ấm lòng - Ảnh 1.

Người dân tập trung tại tiệm tạp hóa chờ mua đá bảo quản thực phẩm

ẢNH: HỮU TÚ

"Thấy bà con khổ sở vì mất điện, tôi đã kết nối với các xe chở đá lạnh ở Tuy Hòa, Nha Trang để giúp đỡ bà con. Khi xe chở đá lạnh về đến đây, họ sẽ tự lấy phiếu, phân phát đá lạnh cho người dân. Tôi không lấy thêm tiền của người dân, chỉ lấy đúng giá gốc ban đầu của các xe chở đá lạnh," bà Sáu tươi cười chia sẻ.

Mất điện sau bão: Chuyện phát 'tem phiếu' của bà Sáu khiến cả xóm ấm lòng - Ảnh 2.

Bà Sáu ghi phiếu mua đá cho người dân

ẢNH: HỮU TÚ

Tại tiệm tạp hóa của bà Sáu, người dân trả tiền trước và nhận về một phiếu viết tay ghi số lượng bao đá cần mua. Cách phát "tem phiếu" mua đá của bà giúp đảm bảo công bằng khi nguồn cung cấp đá còn khan hiếm và việc vận chuyển từ xa gặp nhiều khó khăn sau bão Kalmaegi.

Mất điện sau bão: Chuyện phát 'tem phiếu' của bà Sáu khiến cả xóm ấm lòng - Ảnh 3.

Tờ 'tem phiếu' đặc biệt ghi số lượng bao đá lạnh và tên của chủ tiệm tạp hóa

ẢNH: HỮU TÚ

Dù việc vận chuyển đá từ xa đã khiến giá thành tăng lên ít nhiều nhưng người dân địa phương vẫn bày tỏ sự thông cảm. Chị Huỳnh Thị Bích Hiền, chủ quán bán cơm, cho biết: "Trước đây, một bao đá 25 kg giá chỉ khoảng 20.000 đồng, nay chúng tôi phải mua với giá 30.000 đồng/bao. Dù chi phí vận chuyển đội lên nhưng tiểu thương chúng tôi cũng phải thông cảm cho người đi chở đá".

Mất điện sau bão: Chuyện phát 'tem phiếu' của bà Sáu khiến cả xóm ấm lòng - Ảnh 4.

Người dân xếp hàng nhận "tem phiếu" mua đá lạnh bảo quản thực phẩm trong những ngày mất điện sau bão Kalmaegi

ẢNH: HỮU TÚ

Đối với những người kinh doanh như chị Hiền, đá là mặt hàng quan trọng để bảo quản thực phẩm để chuẩn bị bán cho các bữa tiếp theo. Việc phải xếp hàng chờ đợi hàng tiếng đồng hồ trở nên rất bình thường, nếu rời đi, người dân sẽ bị mất lượt.


