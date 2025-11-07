Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Thẩm phán yêu cầu chính quyền Mỹ chi trả đủ chương trình tem phiếu thực phẩm cho dân

Khánh An
Khánh An
07/11/2025 07:29 GMT+7

Một thẩm phán buộc chính quyền liên bang Mỹ chi trả đầy đủ chương trình tem phiếu thực phẩm trong thời gian chính phủ đóng cửa, còn chính quyền Tổng thống Donald Trump nhanh chóng kháng cáo.

Tòa án yêu cầu chính phủ đóng cửa không cắt giảm trợ cấp tem phiếu thực phẩm - Ảnh 1.

Người dân tại thành phố Leonia (bang New Jersey) chờ nhận thực phẩm cứu trợ khẩn cấp hôm 6.11, trong bối cảnh chính phủ Mỹ đóng cửa

ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters đưa tin một thẩm phán vừa ra phán quyết yêu cầu chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump phải cấp đầy đủ ngân sách hỗ trợ lương thực cho 42 triệu người Mỹ có thu nhập thấp trong tháng 11 trước ngày 7.11 (giờ địa phương), chặn kế hoạch chỉ cấp một phần trong thời gian chính phủ đóng cửa.

Thẩm phán liên bang John McConnell tại thành phố Providence (bang Rhode Island) cáo buộc chính quyền đã cố tình giữ lại các khoản trợ cấp của Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP), còn gọi là tem phiếu thực phẩm, "vì lý do chính trị".

Ông McConnell lệnh cho Bộ Nông nghiệp Mỹ phải cấp đủ ngân sách để người dân nhận được 100% quyền lợi của họ.

"Các bằng chứng cho thấy người dân sẽ bị đói, các ngân hàng thực phẩm sẽ quá tải và những sự chịu đựng không đáng có sẽ xảy ra", ông McConnell phát biểu.

Chính quyền của ông Trump nhanh chóng kháng cáo phán quyết của thẩm phán McConnell, khiến việc liệu các khoản trợ cấp SNAP có được chi trả đầy đủ vào ngày 7.11 như lệnh của tòa hay không vẫn chưa rõ ràng.

Các khoản trợ cấp SNAP được chi trả hằng tháng cho những người Mỹ đủ điều kiện có thu nhập dưới 130% mức nghèo liên bang. Chính quyền các bang chịu trách nhiệm quản lý hoạt động hằng ngày của chương trình này. Mức trợ cấp tối đa hằng tháng trong năm tài chính 2026 được ấn định là 298 USD cho hộ một người và 546 USD cho hộ hai người.

Ban đầu, chính quyền dự định đình chỉ hoàn toàn trợ cấp SNAP trong tháng 11 với lý do Quốc hội chưa phê duyệt ngân sách, do chính phủ đang trong tình trạng đóng cửa từ ngày 1.10 và hiện là thời gian chính phủ Mỹ đóng cửa lâu nhất từ trước đến nay.

Tuần trước, thẩm phán McConnell và một thẩm phán khác ở Boston đã phán quyết rằng chính quyền liên bang phải sử dụng ít nhất 5,25 tỉ USD từ quỹ khẩn cấp để cấp một phần cho chương trình SNAP, vốn tiêu tốn khoảng 8,5-9 tỉ USD mỗi tháng.

