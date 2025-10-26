Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Lộ diện tỉ phú quyên góp 130 triệu USD giúp Lầu Năm Góc trả lương quân nhân

Khánh An
Khánh An
26/10/2025 08:13 GMT+7

Truyền thông Mỹ đưa tin người ẩn danh quyên góp 130 triệu USD cho Lầu Năm Góc là tỉ phú Timothy Mellon, người từng tích cực ủng hộ Tổng thống Donald Trump.

Lộ diện tỉ phú quyên góp 130 triệu USD giúp Lầu Năm Góc trả lương quân nhân- Ảnh 1.

"Bạn ông Trump" quyên góp số tiền lớn cho Lầu Năm Góc được cho là tỉ phú Mellon (trái), một người sống khá kín tiếng

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH NY POST

Tờ New York Post ngày 26.10 đưa tin doanh nhân tỉ phú Timothy Mellon, hậu duệ của gia tộc ngân hàng danh tiếng Mỹ, là người đã hào phóng quyên góp 130 triệu USD cho Lầu Năm Góc chi trả lương quân nhân trong thời gian chính phủ Mỹ đóng cửa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó thông báo rằng "một người bạn" của ông với tinh thần "yêu quân đội và yêu đất nước" đã đóng góp số tiền nói trên, nhưng không muốn tiết lộ danh tính.

Ông Trump nhắc lại khoản quyên góp này khi đang trên đường sang châu Á ngày 25.10, gọi việc người đó xin ẩn danh là "khá khác thường trong thế giới mà tôi xuất thân" và ca ngợi mạnh thường quân đó là "một quý ông tuyệt vời" cũng như "một người yêu nước vĩ đại".

Nhà Trắng từ chối bình luận và chuyển các câu hỏi đến Lầu Năm Góc và Bộ Tài chính, song hai cơ quan này chưa phản hồi đề nghị bình luận. Tỉ phú Timothy Mellon cũng chưa đưa ra bình luận.

Ông Timothy Mellon năm nay 83 tuổi và là cháu của nhà công nghiệp Andrew Mellon. Theo tạp chí Forbes, gia tộc này được cho là sở hữu khối tài sản trị giá khoảng 14 tỉ USD.

Một ngày sau khi ông Trump bị kết tội gian lận tại New York trong vụ án năm 2024, ông Timothy Mellon đã gây chú ý khi quyên góp 50 triệu USD cho ủy ban vận động ủng hộ ông Trump.

Ông Timothy Mellon hiện sống tại bang Wyoming và luôn giữ lối sống kín tiếng.

Ông Andrew Mellon, từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính Mỹ giai đoạn 1921-1932, đã gây dựng khối tài sản khổng lồ trong những năm trước cuộc Đại suy thoái và sau đó đóng góp đáng kể cho Phòng trưng bày Nghệ thuật Quốc gia cùng Đại học Carnegie Mellon ở Pittsburgh (bang Pennsylvania).

Lầu Năm Góc đã chấp nhận khoản quyên góp trên, nhưng có thể sẽ không thể sử dụng số tiền này, do Đạo luật Chống thâm hụt ngân sách cấm các cơ quan chi tiêu tiền chưa được Quốc hội phê duyệt trong thời gian chính phủ ngừng hoạt động.

"Khoản quyên góp được thực hiện với điều kiện là phải dùng để bù đắp chi phí lương và phúc lợi cho các quân nhân", theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell.

Thượng viện Mỹ hôm 23.10 đã bác bỏ nỗ lực thông qua đề xuất chi trả cho các quân nhân tại ngũ, với tỉ lệ phiếu 54-45.

Tin liên quan

Lầu Năm Góc nhận quyên góp 130 triệu USD để trả lương quân nhân

Lầu Năm Góc nhận quyên góp 130 triệu USD để trả lương quân nhân

Lầu Năm Góc đã đồng ý nhận khoản quyên góp 130 triệu USD để trả lương cho quân nhân nhưng không tiết lộ danh tính, đặt ra nhiều nghi vấn pháp lý.

Khám phá thêm chủ đề

Tỉ phú Quyên góp Lầu năm góc Timothy Mellon lương quân nhân chính phủ đóng cửa Mỹ Trump
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận