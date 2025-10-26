Lộ diện tỉ phú quyên góp 130 triệu USD giúp Lầu Năm Góc trả lương quân nhân

"Bạn ông Trump" quyên góp số tiền lớn cho Lầu Năm Góc được cho là tỉ phú Mellon (trái), một người sống khá kín tiếng ẢNH CHỤP MÀN HÌNH NY POST

Tờ New York Post ngày 26.10 đưa tin doanh nhân tỉ phú Timothy Mellon, hậu duệ của gia tộc ngân hàng danh tiếng Mỹ, là người đã hào phóng quyên góp 130 triệu USD cho Lầu Năm Góc chi trả lương quân nhân trong thời gian chính phủ Mỹ đóng cửa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó thông báo rằng "một người bạn" của ông với tinh thần "yêu quân đội và yêu đất nước" đã đóng góp số tiền nói trên, nhưng không muốn tiết lộ danh tính.

Ông Trump nhắc lại khoản quyên góp này khi đang trên đường sang châu Á ngày 25.10, gọi việc người đó xin ẩn danh là "khá khác thường trong thế giới mà tôi xuất thân" và ca ngợi mạnh thường quân đó là "một quý ông tuyệt vời" cũng như "một người yêu nước vĩ đại".

Nhà Trắng từ chối bình luận và chuyển các câu hỏi đến Lầu Năm Góc và Bộ Tài chính, song hai cơ quan này chưa phản hồi đề nghị bình luận. Tỉ phú Timothy Mellon cũng chưa đưa ra bình luận.

Ông Timothy Mellon năm nay 83 tuổi và là cháu của nhà công nghiệp Andrew Mellon. Theo tạp chí Forbes, gia tộc này được cho là sở hữu khối tài sản trị giá khoảng 14 tỉ USD.

Một ngày sau khi ông Trump bị kết tội gian lận tại New York trong vụ án năm 2024, ông Timothy Mellon đã gây chú ý khi quyên góp 50 triệu USD cho ủy ban vận động ủng hộ ông Trump.

Ông Timothy Mellon hiện sống tại bang Wyoming và luôn giữ lối sống kín tiếng.

Ông Andrew Mellon, từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính Mỹ giai đoạn 1921-1932, đã gây dựng khối tài sản khổng lồ trong những năm trước cuộc Đại suy thoái và sau đó đóng góp đáng kể cho Phòng trưng bày Nghệ thuật Quốc gia cùng Đại học Carnegie Mellon ở Pittsburgh (bang Pennsylvania).

Lầu Năm Góc đã chấp nhận khoản quyên góp trên, nhưng có thể sẽ không thể sử dụng số tiền này, do Đạo luật Chống thâm hụt ngân sách cấm các cơ quan chi tiêu tiền chưa được Quốc hội phê duyệt trong thời gian chính phủ ngừng hoạt động.

"Khoản quyên góp được thực hiện với điều kiện là phải dùng để bù đắp chi phí lương và phúc lợi cho các quân nhân", theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell.

Thượng viện Mỹ hôm 23.10 đã bác bỏ nỗ lực thông qua đề xuất chi trả cho các quân nhân tại ngũ, với tỉ lệ phiếu 54-45.