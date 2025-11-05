Nhà Trắng chỉ chi trả một phần chương trình tem phiếu thực phẩm

Tuy nhiên, Nhà Trắng cũng cảnh báo rằng một số tiểu bang có thể mất vài tuần hoặc vài tháng để tính toán lại và phân phối khoản trợ cấp tem phiếu này.

Kế hoạch do Bộ Nông nghiệp Mỹ triển khai đã được trình lên tòa án liên bang ở bang Rhode Island nhằm thực thi yêu cầu của Thẩm phán John McConnell. Theo đó, vị thẩm phán ra lệnh cho chính quyền liên bang sử dụng các nguồn quỹ khẩn cấp để chi trả ít nhất một phần chương trình phúc lợi SNAP của tháng 11.

Các binh sĩ đóng gói đồ viện trợ tại ngân hàng thực phẩm ở TP.Los Angeles (bang California) ẢNH: REUTERS

Việc chi trả một phần là điều chưa từng xảy ra cho chương trình tem phiếu với 60 năm hỗ trợ gần 42 triệu người Mỹ thu nhập thấp có được bữa ăn dinh dưỡng. Lần đầu tiên trong lịch sử, SNAP đã bị hoãn lại từ ngày 1.11 với lý do chính phủ đóng cửa. Trong khi chính quyền Tổng thống Trump cho biết sẽ sử dụng toàn bộ khoản quỹ dự phòng trị giá 5,25 tỉ USD, chính phủ từ chối sử dụng thêm những nguồn dự phòng khác để chi trả toàn bộ chương trình SNAP, vốn cần đến 8 - 9 tỉ USD mỗi tháng.

Hôm qua, Alaska và Maryland cùng với Vermont, Virginia và một số tiểu bang khác cam kết sẽ sử dụng quỹ bang để chi trả cho chương trình SNAP tháng này. Thống đốc bang Alaska Mike Dunleavy ban bố tình trạng thảm họa cấp bang để giải ngân nguồn quỹ cần thiết. Các tiểu bang Connecticut, New Mexico và Tây Virginia cho hay sẽ chuyển thêm tiền vào các ngân hàng thực phẩm.

Trong khi đó, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ không nhượng bộ các yêu sách của đảng Dân chủ, đe dọa nỗ lực hiện tại của lưỡng đảng nhằm mở lại chính phủ.