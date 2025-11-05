Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Nhà Trắng chỉ chi trả một phần chương trình tem phiếu thực phẩm

Thụy Miên
Thụy Miên
05/11/2025 05:15 GMT+7

Hôm qua (giờ VN), chính quyền Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ chi trả một phần các khoản hỗ trợ thực phẩm dưới dạng tem phiếu theo Chương trình Hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung (SNAP) trong tháng 11, theo Reuters.

Tuy nhiên, Nhà Trắng cũng cảnh báo rằng một số tiểu bang có thể mất vài tuần hoặc vài tháng để tính toán lại và phân phối khoản trợ cấp tem phiếu này.

Kế hoạch do Bộ Nông nghiệp Mỹ triển khai đã được trình lên tòa án liên bang ở bang Rhode Island nhằm thực thi yêu cầu của Thẩm phán John McConnell. Theo đó, vị thẩm phán ra lệnh cho chính quyền liên bang sử dụng các nguồn quỹ khẩn cấp để chi trả ít nhất một phần chương trình phúc lợi SNAP của tháng 11.

Nhà Trắng chỉ chi trả một phần chương trình tem phiếu thực phẩm - Ảnh 1.

Các binh sĩ đóng gói đồ viện trợ tại ngân hàng thực phẩm ở TP.Los Angeles (bang California)

ẢNH: REUTERS

Việc chi trả một phần là điều chưa từng xảy ra cho chương trình tem phiếu với 60 năm hỗ trợ gần 42 triệu người Mỹ thu nhập thấp có được bữa ăn dinh dưỡng. Lần đầu tiên trong lịch sử, SNAP đã bị hoãn lại từ ngày 1.11 với lý do chính phủ đóng cửa. Trong khi chính quyền Tổng thống Trump cho biết sẽ sử dụng toàn bộ khoản quỹ dự phòng trị giá 5,25 tỉ USD, chính phủ từ chối sử dụng thêm những nguồn dự phòng khác để chi trả toàn bộ chương trình SNAP, vốn cần đến 8 - 9 tỉ USD mỗi tháng.

Hôm qua, Alaska và Maryland cùng với Vermont, Virginia và một số tiểu bang khác cam kết sẽ sử dụng quỹ bang để chi trả cho chương trình SNAP tháng này. Thống đốc bang Alaska Mike Dunleavy ban bố tình trạng thảm họa cấp bang để giải ngân nguồn quỹ cần thiết. Các tiểu bang Connecticut, New Mexico và Tây Virginia cho hay sẽ chuyển thêm tiền vào các ngân hàng thực phẩm.

Trong khi đó, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ không nhượng bộ các yêu sách của đảng Dân chủ, đe dọa nỗ lực hiện tại của lưỡng đảng nhằm mở lại chính phủ.

Tin liên quan

Nhà Trắng sa thải hàng loạt công chức

Nhà Trắng sa thải hàng loạt công chức

Tổng thống Donald Trump xác nhận việc sa thải hàng loạt công chức liên bang đã bắt đầu ngày 10.10 (giờ địa phương) giữa lúc chính phủ Mỹ tiếp tục rơi vào tình trạng tê liệt do khủng hoảng ngân sách, theo CBS News.

Toàn bộ Cánh Đông của Nhà Trắng đã bị phá hủy

Sau 123 năm, Cánh Đông Nhà Trắng đã biến mất

Khám phá thêm chủ đề

Nhà Trắng Tổng thống Trump Đảng dân chủ tem phiếu thực phẩm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận