Nhà Trắng sa thải hàng loạt công chức

Ông Trump cũng chỉ trích đảng Dân chủ là nguyên nhân dẫn đến làn sóng cắt giảm nhân sự lần này.

Theo ông Trump, việc cắt giảm nhân sự đang diễn ra tại nhiều cơ quan then chốt như Bộ Tài chính, Sở Thuế vụ, Bộ Y tế và dịch vụ nhân sinh, Bộ Giáo dục, Bộ Thương mại, bộ phận an ninh mạng của Bộ An ninh nội địa. Văn phòng Quản lý và ngân sách Mỹ báo cáo ít nhất 4.100 viên chức trên khắp 7 cơ quan liên bang đã nhận được thông báo sa thải.

Tờ The Hill dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính quyền tiết lộ những con số này "chỉ là bức tranh tạm thời", đồng thời cho hay "sẽ còn nhiều đợt cắt giảm nữa".

Trước đó, khoảng 300.000 công chức liên bang đã nằm trong kế hoạch bị cắt giảm trong năm 2025 trong chiến dịch tinh giản biên chế mà ông Trump khởi xướng. Theo hãng tin AFP, động thái này là một phần chiến lược gây áp lực lên phe Dân chủ nhằm buộc họ chấm dứt bế tắc ngân sách.

Phía đảng Dân chủ chỉ trích hành động sa thải nhân viên là "cố tình gây hỗn loạn", trong khi các công đoàn đại diện cho 800.000 nhân viên đã yêu cầu tòa án liên bang can thiệp khẩn cấp. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Susan Collins, Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Thượng viện, đã chỉ trích gay gắt quyết định sa thải trên.

Tình trạng chính phủ đóng cửa cũng khiến khoảng 1,3 triệu quân nhân có nguy cơ không được trả lương vào tuần tới, trong khi việc công bố dữ liệu lạm phát bị hoãn đến ngày 24.10.