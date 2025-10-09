Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Chính quyền Mỹ sa thải nhân viên giấu quan hệ yêu đương với người Trung Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
09/10/2025 07:32 GMT+7

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8.10 thông báo đã sa thải một nam nhân viên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ có mối quan hệ tình cảm với một phụ nữ Trung Quốc.

"Bộ Ngoại giao đã chính thức chấm dứt hợp đồng lao động với một nhân viên đã thừa nhận che giấu mối quan hệ tình cảm với một công dân Trung Quốc được cho là có liên hệ với đảng Cộng sản Trung Quốc", AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott.

- Ảnh 1.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott phát biểu trong một cuộc họp báo vào tháng 7

Ảnh: AFP

Bộ Ngoại giao Mỹ không tiết lộ danh tính của vị nhân viên bị sa thải, nhưng nói rằng người này xác nhận người phụ nữ Trung Quốc "có khả năng là gián điệp". Tuy nhiên Bộ Ngoại giao không cho biết có bằng chứng nào về hoạt động gián điệp hay không.

Cũng theo Bộ Ngoại giao Mỹ, nhân viên bị sa thải nói rằng cha của người bạn tình là một đảng viên.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thêm đây là lần sa thải nhân viên đầu tiên được biết đến theo một sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Trump ký ngay sau khi ông Trump trở lại làm chủ Nhà Trắng vào tháng 1. Trong sắc lệnh đó, ông Trump ra lệnh cho tất cả nhân viên "trung thành thực hiện chính sách của tổng thống".

"Chúng tôi sẽ duy trì chính sách không khoan nhượng đối với bất kỳ nhân viên nào bị phát hiện phá hoại an ninh quốc gia của chúng tôi", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott nhấn mạnh.

Trước đó trong năm nay, chính quyền Mỹ đã tuyên bố sẽ hạn chế nhân viên tại Trung Quốc có quan hệ tình cảm với người dân địa phương, một động thái hiếm hoi gợi nhớ đến thời Chiến tranh lạnh, theo AFP.

